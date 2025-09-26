Ce matin à 10 h, le nouvel Apple Store Ginza (Apple Ginza) a officiellement accueilli des milliers de visiteurs impatients. Les trottoirs du quartier de Ginza étaient déjà saturés avant l’ouverture, les clients brandissant des iPhone 17 et des pancartes en l’honneur du retour de la boutique. À l’entrée, Tim Cook et Deirdre O’Brien se sont retrouvés au cœur d’une marée humaine, avant de couper le ruban inaugural sous les applaudissements de la foule. « Apple Ginza est toujours spécial», avait commenté Tim Cook peu avant la cérémonie.

Une réouverture chargée de symboles

Pour rappel, Apple Ginza est le tout premier magasin Apple à avoir ouvert ses portes hors du territoire américain (la boutique a été inauguré en 2003). La renaissance de cet Apple Store emblématique passe d’abord par une nouvelle architecture sur quatre niveaux et une modernisation globale des lieux. Pour marquer l’avènement Apple a organisé des sessions Today at Apple en lien avec le groupe Number_i, des démonstrations du Vision Pro, sans oublier la distribution de cartes cadeaux exclusives.

La présence de Tim Cook était évidemment le point d’orgue de cette inauguration : entouré de fans, le CEO d’Apple a semble très à l’aise, au point qu’on aurait pu le croire soulagé d’être sorti quelques jours durant du chaudron politique américain. Plusieurs client (dont certains en larmes) ont directement remercié Cook pour la réouverture de la boutique. L’ambiance était donc à la fête et à l’émotion ce vendredi matin, une allégresse palpable qui prouve s’il le fallait encore l’attachement fort (parfois trop fort ?) qui relie Apple à ses clients les plus passionnés.

Toutes les photos de l’évènement (prises par Apple) sont à retrouver sur cette page dédiée.