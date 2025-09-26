Après l’iPhone 17 Pro Max, ChargerLAB propose son test de vitesse de charge pour l’iPhone 17 standard. Cela concerne aussi bien les chargeurs d’Apple que ceux d’autres fabricants.

Vitesses de charge pour l’iPhone 17 avec les chargeurs d’Apple

Voici les chargeurs d’Apple testés avec l’iPhone 17 et la vitesse de charge réellement obtenue :

Chargeur 18 W : 17,36 W de charge

Chargeur 20 W : 19 W de charge

Chargeur 87 W : 24,70 W de charge

Chargeur 29 W : 27,51 W de charge

Chargeur 35 W standard : 27,59 W de charge

Chargeur 35 W compact : 27,68 W de charge

Chargeur 140 W : 27,68 W de charge

Chargeur 30 W : 27,70 W de charge

Chargeur 70 W : 28,11 W de charge

Chargeur 67 W : 28,16 W de charge

Chargeur 61 W : 28,17 W de charge

Chargeur 96 W : 28,18 W de charge

Chargeur 40 W : 28,34 W de charge

Chargeur MagSafe : 29,11 W de charge

Comme nous pouvons le voir, la plupart des chargeurs d’Apple proposent une charge autour de 28 W pour l’iPhone 17 standard. En comparaison, l’iPhone 16 atteignait en moyenne 23 W. Il y a donc une progression par rapport à l’année dernière. Pour leur part, les iPhone 17 Pro atteignent 36 W dans le meilleur des cas, là où leurs prédécesseurs montaient à 30 W selon les tests.

Le test du jour propose également un test de la vitesse de charge de l’iPhone 17 avec des chargeurs d’autres marques, dont Samsung, Mophie, Xiaomi, Anker, Ugreen, OnePlus, Honor ou encore Huawei. Là encore, on est autour de 27-28 W. À noter toutefois que des modèles font monter l’iPhone 17 à 30 W. Enfin, le test montre également des batteries externes, chargeurs de voitures et des stations électriques. Là encore, c’est en moyenne autour de 28 W pour l’iPhone 17.