iPhone 17 : les vitesses de charge avec les chargeurs Apple et tiers
Après l’iPhone 17 Pro Max, ChargerLAB propose son test de vitesse de charge pour l’iPhone 17 standard. Cela concerne aussi bien les chargeurs d’Apple que ceux d’autres fabricants.
Vitesses de charge pour l’iPhone 17 avec les chargeurs d’Apple
Voici les chargeurs d’Apple testés avec l’iPhone 17 et la vitesse de charge réellement obtenue :
- Chargeur 18 W : 17,36 W de charge
- Chargeur 20 W : 19 W de charge
- Chargeur 87 W : 24,70 W de charge
- Chargeur 29 W : 27,51 W de charge
- Chargeur 35 W standard : 27,59 W de charge
- Chargeur 35 W compact : 27,68 W de charge
- Chargeur 140 W : 27,68 W de charge
- Chargeur 30 W : 27,70 W de charge
- Chargeur 70 W : 28,11 W de charge
- Chargeur 67 W : 28,16 W de charge
- Chargeur 61 W : 28,17 W de charge
- Chargeur 96 W : 28,18 W de charge
- Chargeur 40 W : 28,34 W de charge
- Chargeur MagSafe : 29,11 W de charge
Comme nous pouvons le voir, la plupart des chargeurs d’Apple proposent une charge autour de 28 W pour l’iPhone 17 standard. En comparaison, l’iPhone 16 atteignait en moyenne 23 W. Il y a donc une progression par rapport à l’année dernière. Pour leur part, les iPhone 17 Pro atteignent 36 W dans le meilleur des cas, là où leurs prédécesseurs montaient à 30 W selon les tests.
Le test du jour propose également un test de la vitesse de charge de l’iPhone 17 avec des chargeurs d’autres marques, dont Samsung, Mophie, Xiaomi, Anker, Ugreen, OnePlus, Honor ou encore Huawei. Là encore, on est autour de 27-28 W. À noter toutefois que des modèles font monter l’iPhone 17 à 30 W. Enfin, le test montre également des batteries externes, chargeurs de voitures et des stations électriques. Là encore, c’est en moyenne autour de 28 W pour l’iPhone 17.