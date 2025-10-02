Si l’on en croit les très nombreuses fuites, Apple n’a pas encore fini de tout livrer pour 2025. Quels sont donc les produits à venir d’ici la soirée de réveillon ? C’est ce que nous vous proposons de découvrir ci dessous, avec une liste (que l’on espère exhaustive) des produits qui devraient débouler dans les Apple Store et les boutiques en ligne d’ici la fin de l’année.

Apple TV 4K : vers une box plus puissante et intelligente

Le projet de nouvelle Apple TV 4K suscite de grandes attentes. Les fuites indiquent une intégration de la puce A17 Pro, déjà présente dans l’iPhone 15 Pro, ce qui offrirait un gain de performance notable et une compatibilité avec Apple Intelligence. Le boîtier conserverait un design similaire, mais embarquerait le nouveau modem maison N1, capable de supporter le Wi-Fi 7, et assurerait un saut en connectivité. Grâce à cette configuration, cette Apple TV pourrait également miser sur le ray tracing matériel pour le jeu, un avantage encore rare dans ce segment de produit. Certains espèrent même une baisse de tarif afin de concurrencer des solutions ultra abordables. Enfin, des rumeurs supplémentaires évoquent une caméra FaceTime intégrée et une reconnaissance gestuelle, bien que ces fonctionnalités n’aient pas encore de confirmation publique.

iPad Pro : le M5 au programme et 12 Go de RAM

Le futur iPad Pro pourrait embarquer la puce M5, apportant jusqu’à +12 % en CPU multi-cœur et +36 % en GPU selon les premières fuites. On parle également d’une montée à 12 Go de RAM et de l’apparition possible d’un double capteur frontal pour les appels orientés portrait ou paysage.

Vision Pro : le M5 encore, mais rien de plus

Pour le casque Vision Pro, des documents de la FCC révèlent un modèle A3416, très proche du design actuel, mais doté du **M5** et d’une sangle repensée pour diminuer la fatigue de port.

HomePod mini : de nouvelles puces et un rendu audio computationnel

Quant au HomePod mini, il pourrait passer à une nouvelle puce de la série S, vraisemblablement un S10, et adopter lui aussi le module réseau N1 pour Bluetooth/Wi-Fi amélioré. Le rendu audio via le traitement computationnel profiterait de cette montée en puissance.

AirTag 2

Enfin, l’AirTag 2 est dans les tuyaux : pas de changements visibles, mais une nouvelle puce Ultra Wideband serait prévue pour tripler la portée, ainsi qu’un haut-parleur moins facilement démontable pour renforcer la lutte contre la traçabilité non autorisée.

A noter que des rumeurs évoquent aussi l’arrivée prochaine d’un MacBook Pro plus accessible, mais ces dernières semblent plus relever du souhait quu résultat de fuites crédibles.

Ces fuites convergentes dessinent une feuille de route plutôt ambitieuse pour Apple, même si aucun des produits encore à venir ne s’annonce disruptif ; on parle ici d’évolutions purement incrémentale, hormis peut-être pour le prochain modèle d’Apple TV 4K (et encore…).