Avec les iPhone 17 et iPhone Air, Apple a présenté un nouvel accessoire : une bandoulière. Elle n’est pas donnée en soi, puisque le prix est de 69 euros. Mais elle semble connaître un certain succès.

Un délai de plusieurs semaines pour la livraison

En jetant un coup d’œil du coté de l’Apple Store en ligne, on peut voir que la plupart des coloris pour la bandoulière des iPhone 17 et iPhone Air affichent plusieurs semaines de livraison. Seuls quelques-uns affichent une livraison d’ici les prochains jours. Voici le détail :

Jaune fluo : livraison le 8 octobre, retrait en Apple Store le 4 octobre

livraison le 8 octobre, retrait en Apple Store le 4 octobre Bleu clair : livraison entre le 27 octobre et 3 novembre, retrait en Apple Store le 3 novembre

livraison entre le 27 octobre et 3 novembre, retrait en Apple Store le 3 novembre Bleu : livraison entre le 3 et le 10 novembre, retrait en Apple Store le 10 novembre

livraison entre le 3 et le 10 novembre, retrait en Apple Store le 10 novembre Violet : livraison entre le 20 et 27 octobre, retrait en Apple Store le 27 octobre

livraison entre le 20 et 27 octobre, retrait en Apple Store le 27 octobre Sienne : livraison entre le 3 et le 10 novembre, retrait en Apple Store le 10 novembre

livraison entre le 3 et le 10 novembre, retrait en Apple Store le 10 novembre Orange : livraison entre le 3 et le 10 novembre, retrait en Apple Store le 10 novembre

livraison entre le 3 et le 10 novembre, retrait en Apple Store le 10 novembre Sahara : livraison entre le 8 octobre, retrait en Apple Store le 4 octobre

livraison entre le 8 octobre, retrait en Apple Store le 4 octobre Vert : livraison entre le 20 et le 27 octobre, retrait en Apple Store le 4 octobre

livraison entre le 20 et le 27 octobre, retrait en Apple Store le 4 octobre Gris clair : livraison entre le 8 octobre, retrait en Apple Store le 4 octobre

livraison entre le 8 octobre, retrait en Apple Store le 4 octobre Noir : livraison entre le 8 octobre, retrait en Apple Store le 4 octobre

Sur les 10 références, seules quatre proposent un retrait pour demain en Apple Store et mercredi prochain en livraison. Mais pour les autres, il faut attendre la fin octobre, voire début novembre pour certains modèles.

Ce n’est pas vraiment mieux chez les revendeurs. Chez Amazon par exemple, des références sont disponibles, mais d’autres ont la mention « Habituellement expédié sous 1 à 3 mois ». Certaines sont même en rupture de stock. Il est toujours possible de passer une commande, mais aucune date de livraison n’est communiquée.

Voici comment Apple présente son accessoire :