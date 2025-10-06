Peu de temps après la commercialisation des iPhone 17, iPhone 17 Pro et iPhone Air, Apple met en avant son service iCloud+. C’est l’occasion de regrouper les avantages que cela inclut.

Plusieurs avantages avec iCloud+

La page d’accueil du site (américain pour l’instant) d’Apple a été mise à jour aujourd’hui pour mettre en avant iCloud+. « Boostez votre iPhone avec un espace de stockage supplémentaire, une sauvegarde automatique et bien plus encore », indique Apple. Le fabricant renvoie vers cette page dédiée.

Voici les services mis en avant :

Relais privé iCloud : il est conçu pour empêcher les sites Web et les fournisseurs d’accès à Internet d’établir votre profil à partir de votre adresse IP, de votre position ou de votre historique de navigation.

il est conçu pour empêcher les sites Web et les fournisseurs d’accès à Internet d’établir votre profil à partir de votre adresse IP, de votre position ou de votre historique de navigation. Masquer mon adresse e‑mail : cela permet de générer des adresses e‑mail uniques et aléatoires qui renvoient automatiquement vers votre boîte de réception personnelle et vous permettent même de répondre. Vous n’avez plus besoin de communiquer votre véritable adresse e‑mail lorsque vous remplissez un formulaire sur le Web.

cela permet de générer des adresses e‑mail uniques et aléatoires qui renvoient automatiquement vers votre boîte de réception personnelle et vous permettent même de répondre. Vous n’avez plus besoin de communiquer votre véritable adresse e‑mail lorsque vous remplissez un formulaire sur le Web. Vidéo sécurisée HomeKit : grâce à cette fonction, l’activité détectée par vos caméras de surveillance est enregistrée, analysée sur l’appareil qui vous sert de hub domestique, puis transférée sur iCloud de façon à ce que vous puissiez y accéder dans l’application Maison, où que vous soyez. Les séquences étant chiffrées de bout en bout, vous pouvez avoir l’esprit tranquille : vos vidéos restent privées et seules les personnes de votre choix peuvent y accéder.

grâce à cette fonction, l’activité détectée par vos caméras de surveillance est enregistrée, analysée sur l’appareil qui vous sert de hub domestique, puis transférée sur iCloud de façon à ce que vous puissiez y accéder dans l’application Maison, où que vous soyez. Les séquences étant chiffrées de bout en bout, vous pouvez avoir l’esprit tranquille : vos vidéos restent privées et seules les personnes de votre choix peuvent y accéder. Domaine de messagerie personnalisé : attribuez un nom de domaine personnalisé à votre adresse e‑mail iCloud.

attribuez un nom de domaine personnalisé à votre adresse e‑mail iCloud. Application Apple Invitations : créez des invitations uniques et gérez vos évènements.

En outre, il y a du stockage supplémentaire. Avec l’offre gratuite d’iCloud, les utilisateurs ont le droit à seulement 5 Go. Avec iCloud+, il y a 50 Go, 200 Go, 2 To, 6 To et 12 To. Les prix sont respectivement de 0,99 €/mois, 2,99 €/mois, 9,99 €/mois, 29,99 €/mois et 59,99 €/mois.