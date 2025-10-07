Les nombreux amateurs de la belle américaine vont sans doute être ravis : Taylor Swift vient en effet d’annoncer sur son compte X un gros cadeau à ses fans « Applemaniaques » : « Être en studio et créer ces chansons a été une expérience inoubliable. Heureusement, je n’ai pas à m’en souvenir seulement, car j’enregistrais pendant que nous écrivions — c’est désormais une façon de revivre le processus et de vous offrir un aperçu de la manière dont ces morceaux ont vu le jour, en entendant les moments précis où ces idées sont nées, en temps réel. The Life of a Showgirl (DELUXE Alone In My Tower Acoustic Version), incluant “The Life of a Showgirl” (Original Songwriting Voice Memos) Acte 1 et Acte 2, est disponible dès maintenant sur iTunes pendant 24 heures. » Cette version DELUXE est disponible sur Apple Music à 5,99 euros.

Being in the studio and creating these songs was an unforgettable experience, but luckily I don’t ever have to forget it because I was recording while we were writing – and now it’s a way to look back on the process and give you guys a glimpse into how we wrote these songs, and… pic.twitter.com/VSYQTFX3Gl — Taylor Swift (@taylorswift13) October 6, 2025

Sans surprise d’ailleurs, l’album The Life of a Showgirl réalise un véritable carton dans le monde entier, se classant en tête de toutes les plateformes de streaming (Apple Music inclus bien sûr). Les retours critiques sont un peu plus mitigés, mais l’album bénéficie d’un énorme travail de production qu’il est impossible de nier.