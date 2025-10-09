Les ventes d’ordinateurs personnels ont continué de relever la tête lors du troisième trimstre 2025. Si l’on en croit les derniers chiffres publiés par IDC, les expéditions de PC ont augmenté de 9,4 % par rapport à l’an dernier, pour un total de 75,8 millions d’unités écoulées au plan mondial. La transition de Windows 10 vers Windows 11 continue de stimuler le marché, un facteur qui ne permet évidemment pas d’expliquer la grande forme d’Apple, dont les ventes de Mac ont progressé de 13,7 % sur un an. Seul Lenovo affiche un niveau de croissance supérieur (+17,3).

Vers les 30 millions de Mac à l’année

Les excellentes ventes des Mac permettent à Apple de grappiller encore de la part de marché, qui passe de 8,7% sur le Q3 2024 à 9% tout rond sur le Q3 2025. Apple n’est plus qu’à 3 points de Pdm derrière Dell, et surtout, flirte désormais de façon constante autour de la barre des 10% (un score plus qu’honorable quand on songe au tarif actuel des Mac). On note enfin qu’Apple a écoulé 6,8 millions de Mac sur la période, et se rapproche toujours plus des 30 millions de Mac vendus à l’année. Nul doute que les ventes de Mac seront encore plus haut sur le Q4, un trimestre de fêtes généralement très favorable à Apple.