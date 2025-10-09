Lancée à la fin septembre, Sora, l’application iPhone de création vidéo par intelligence artificielle d’OpenAI, compte déjà 1 million de téléchargements sur l’App Store. Ce démarrage plus rapide que celui de ChatGPT, selon ses créateurs chez OpenAI, est toutefois assombri par des accusations de violation des droits d’auteur.

Un démarrage record pour Sora sur l’App Store

L’application Sora a connu un décollage important depuis sa sortie sur iOS le 30 septembre. Disponible uniquement sur invitation pour le moment, elle a franchi la barre du million de téléchargements en moins de cinq jours. Bill Peebles, le responsable du projet, souligne que cette croissance est même supérieure à celle de ChatGPT à ses débuts.

Face à cet engouement, l’équipe technique est mise à rude épreuve. Bill Peebles a déclaré que « l’équipe travaille dur pour suivre la croissance fulgurante ». Il a par ailleurs annoncé que de nouvelles fonctionnalités vont arriver, tout comme une modération plus poussée, signalant une volonté d’améliorer rapidement la plateforme.

Au-delà de la simple consultation, Sora permet à ses utilisateurs de devenir créateurs. Grâce au nouveau modèle d’IA Sora 2 développé par OpenAI, chacun peut générer ses propres clips vidéo façon deepfakes. De plus, une fonction nommée « Caméos » offre la possibilité d’intégrer son visage ou celui de ses amis dans les vidéos, ce qui favorise la création de contenus personnalisés et potentiellement viraux.

Une controverse sur les droits d’auteur

Cependant, ce succès est entaché par une controverse. L’application est capable de générer de manière autonome des personnages issus de franchises très connues comme South Park, Bob l’éponge ou « Rick & Morty, sans autorisation apparente. Il y a également des personnalités décédées, comme Michael Jackson et Martin Luther King, qui ont le droit à leurs vidéos. Cette capacité a immédiatement provoqué une levée de boucliers de la part des détenteurs de droits.

La Motion Picture Association (MPA), qui défend les intérêts de l’industrie du cinéma et de la télévision aux États-Unis, a publiquement critiqué la plateforme. Elle affirme que « les vidéos qui enfreignent les films, séries et personnages de nos membres ont proliféré sur le service d’OpenAI ». Cette déclaration met en lumière le conflit grandissant entre les capacités des IA génératives et le respect de la propriété intellectuelle.

En réponse à cette polémique, OpenAI a réagi par la voix de son dirigeant Sam Altman. Celui-ci a indiqué la semaine dernière que l’entreprise prévoyait de donner aux ayants droit un contrôle plus granulaire sur la génération de personnages.

Pour l’heure, l’application Sora est uniquement disponible sur l’App Store aux États-Unis. Aucune information n’a été communiquée concernant la date de sortie en France ou dans d’autres pays.