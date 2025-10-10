Apple TV+ vient de publier la première véritable bande-annonce de Pluribus, la nouvelle série signée Vince Gilligan, créateur des séries cultes Breaking Bad et Better Call Saul. Attendue pour le 7 novembre 2025, la série plonge les spectateurs dans un monde frappé par un mystérieux virus… sauf pour une femme que la maladie semble tout aussi mystérieusement épargner.

Une héroïne traquée dans un monde dévasté

Portée par Rhea Seehorn, (Kim Wexler dans Better Call Saul), la série suit Carol, une écrivaine vivant à Albuquerque. Tandis que la planète sombre dans le chaos, cette dernière découvre qu’elle est la seule immunisée contre le virus. Rapidement, l’intérêt du gouvernement pour son cas prend une tournure inquiétante. « Quand ils disent vouloir m’aider, j’entends surtout qu’ils veulent me corriger », confie Carol dans le trailer.

Apple a fait précéder la sortie de ce premier trailer d’une campagne virale intensive, en multipliante les teasers comme autant d’indices sur le scénario. Le dernier teaser intitulé « Sorry About the Blood » dévoile par exemple un simple numéro de téléphone, et en appelant à ce numéro, on peut alors entendre ce message glaçant : « Bonjour Carol, nous sommes ravis que tu aies appelé. » Une façon originale de plonger le public dans l’ambiance paranoïaque de la série, et qui rappelle l’énorme campagne marketing autour de la géniale série Severance.

Avec son atmosphère tendue et son propos sur la peur du contrôle, « Pluribus » s’annonce en tout cas comme le nouveau grand thriller d’anticipation d’Apple TV+. Vivement le 7 novembre…