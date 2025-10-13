L’iPhone Air est déjà disponible à la vente depuis le 19 septembre, tout comme les iPhone 17, mais pas en Chine. En effet, il y a eu un problème de régulation avec l’eSIM. Mais la situation est maintenant débloquée et les précommandes débuteront cette semaine.

Lancement imminent pour l’iPhone Air en Chine

L’iPhone Air est le seul smartphone d’Apple à être uniquement compatible avec l’eSIM. Il n’est pas possible d’utiliser une carte SIM physique, tout simplement parce qu’il n’y pas le tiroir dédié pour l’accueillir. Cela s’explique notamment par l’épaisseur du smartphone (seulement 5,6 mm) qui a obligé Apple à faire des compromis.

À l’origine, Apple collaborait uniquement avec China Unicom pour proposer l’eSIM, nécessitant une vérification d’identité en magasin pour l’activation. Puis le fabricant a annoncé que les trois opérateurs publics chinois (China Unicom, China Mobile et China Telecom) offriront un support de l’eSIM, sous réserve d’approbation réglementaire. China Mobile avait confirmé sur Weibo avoir activé les services pour l’eSIM pour les téléphones. Cette extension visait à maximiser l’accessibilité de l’iPhone Air une fois les obstacles réglementaires levés.

Aujourd’hui, Tim Cook a publié un message sur le réseau social chinois Weibo, annonçant que les précommandes de l’iPhone Air en Chine débuteront le 17 octobre et la commercialisation aura lieu le 22 octobre.

Il est bon de souligner que la carte SIM physique est reine en Chine. Il sera donc intéressant de voir comment les opérateurs vont faire pour réellement supporter l’eSIM avec le smartphone d’Apple.