Apple a surpris un peu tout le monde cette semaine en renommant son service de streaming Apple TV+ en Apple TV. Au revoir le signe « + » donc. Pour Eddy Cue, le vice-président d’Apple chargé des services, ce choix a une justification.

À l’occasion du podcast The Town, Eddy Cue a assuré que le nouveau nom pour le service de streaming Apple TV est d’une certaine façon assez logique :

J’ai décidé, nous l’avons décidé. Écoutez, nous avons ajouté le signe « + » parce que nous l’avons utilisé dans nos autres services comme iCloud+ et News+, mais nous faisons cela lorsque nous proposons un service gratuit et qu’il existe une version payante. Nous sommes restés cohérents à ce sujet, mais nous l’avons tous appelé Apple TV et nous avons dit que, compte tenu de la situation actuelle, c’était le moment idéal pour le faire, alors allons-y.

Effectivement, iCloud+ et News+ sont les versions payantes des services. Dans le cas d’Apple TV, il n’y a pas d’offre gratuite (sauf la période d’essai). Il faut s’abonner et donc obligatoirement payer pour voir les films, séries et documentaires. Il n’existe pas une formule gratuite financée par la publicité.

Mais cela peut porter à confusion maintenant qu’Apple TV désigne un service de streaming, une application et un boîtier multimédia que l’on branche sur son téléviseur. Eddy Cue a une réponse à ça :

Notre matériel s’appelle Apple TV 4K pour votre téléviseur. Je pense que cela convient et l’application s’appelle Apple TV. Elle s’appelle également Apple TV sur nos produits tiers, donc je ne pense pas que cela posera le moindre problème.

À l’occasion du même podcast, le dirigeant a assuré qu’Apple TV comptait « bien plus » d’abonnés que ce que les analystes annoncent.