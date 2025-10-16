Apple prépare l’avenir de l’authentification biométrique sur ses Mac et prévoit de remplacer le capteur d’empreintes Touch ID par la reconnaissance faciale Face ID. Cependant, cette transition, qui suivra la même logique que celle opérée sur iPhone, ne devrait pas intervenir avant plusieurs années, selon les informations de Bloomberg.

Les Mac vont passer de Touch ID à Face ID

L’aventure de Touch ID sur Mac a débuté en octobre 2016, avec son intégration au MacBook Pro équipé de la fameuse Touch Bar. Si cette dernière a depuis disparu de la gamme, le capteur d’empreintes digitales, lui, est resté un élément essentiel des claviers de tous les modèles de MacBook. Cela permet de s’authentifier rapidement au lieu d’entrer manuellement son mot de passe avec le clavier.

Apple a également étendu cette technologie à son écosystème de bureau. Grâce au Magic Keyboard avec Touch ID, les utilisateurs d’iMac, de Mac Studio ou de Mac mini peuvent également profiter de cette méthode d’authentification rapide et sécurisée.

Le passage programmé à Face ID sur Mac n’est pas une surprise car il réplique une stratégie déjà éprouvée sur l’iPhone. En 2013, Apple avait dévoilé Touch ID avec l’iPhone 5s, avant d’opérer un virage décisif avec l’iPhone X en 2017 qui a inauguré Face ID et marqué le début de l’abandon progressif du capteur d’empreintes sur ses téléphones. Le futur des Mac semble donc suivre une trajectoire déjà bien connue, mais il va falloir être patient pour avec Face ID sur les MacBook et autres Mac comme l’iMac.