Eddy Cue, le responsable des services d’Apple, a confirmé l’intérêt de l’entreprise pour de nouveaux droits sportifs, mais à une condition : pouvoir réinventer l’expérience de diffusion. Plutôt que de simplement acquérir des contenus, Apple cherche à résoudre les problèmes actuels des retransmissions et à y apporter une touche technologique.

Une diffusion unique et spéciale, pas une simple copie

« Nous n’avons pas à faire du sport comme il se fait. Il y a beaucoup de gens qui font ça », a déclaré Eddy Cue à CNBC, posant les bases de la philosophie d’Apple. L’entreprise, qui diffuse déjà le baseball (MLB) et le football (MLS), ne se lancera dans de nouveaux partenariats que si elle peut créer un « niveau de différenciation ». Interrogé sur les rumeurs d’un accord imminent avec la Formule 1, dont Apple a produit F1 le film avec Brad Pitt, le dirigeant s’est contenté d’un évasif : « Nous aimons beaucoup la F1 ».

La vision d’Apple passe par la résolution de problèmes qui frustrent les amateurs de sport depuis des années. Eddy Cue a cité les « blackouts » (restrictions de diffusion locales qui empêchent de voir les matchs de son équipe), la nécessité de jongler entre plusieurs abonnements et les difficultés d’accès au flux en streaming légal en déplacement.

Il a présenté l’accord avec la Major League Soccer sur Apple TV comme un modèle : les abonnés peuvent voir tous les matchs, sans blackouts et partout dans le monde. « Si nous voulons que les gens regardent les matchs, et si nous voulons que tous les sports se développent, certaines de ces choses doivent être corrigées », a-t-il insisté, suggérant même que les ligues pourraient exiger une collaboration entre diffuseurs pour des fonctionnalités comme le picture-in-picture.

Des tests à la stratégie mondiale : la méthode Apple

La plus-value d’Apple réside aussi dans la technologie. Eddy Cue a souligné que les diffusions de la MLB sur Apple TV bénéficiaient d’une meilleure qualité vidéo car le flux est moins compressé que la concurrence sur d’autres sports. Il a également rappelé une nouveauté récente où un iPhone 17 Pro a été utilisé pour offrir un angle de caméra inédit pendant un match.

À terme, Apple souhaite conclure des accords globaux avec des ligues entières pour une diffusion internationale, plutôt que de se contenter de lots de matchs. L’accord du Friday Night Baseball, initié en 2022, a servi de terrain d’expérimentation. « Il fallait commencer quelque part pour apprendre un peu ce qu’il faut pour diffuser avant de décider de s’attaquer à une ligue entière et de diffuser dans le monde entier », a expliqué Eddy Cue, révélant une stratégie prudente mais ambitieuse.