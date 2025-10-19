Apple propose depuis peu les AirPods Pro 3 et il y a déjà une baisse de prix pour les écouteurs. Le prix tombe à 236 euros au lieu de 249 euros.

Une baisse de prix pour les AirPods Pro 3

La promo pour les AirPods Pro 3 à 236 euros est disponible chez Amazon en cliquant ici. Certains arrivent même à avoir un prix de 231 euros en faisant une livraison en retrait et en mettant le code promo RETRAIT5 au moment de la commande. Mais pour une raison surprenante, ce code ne fonctionne pas pour tout le monde.

Les AirPods Pro apportent plusieurs nouveautés par rapport à la génération précédente. Ils proposent un design plus fin et ergonomique avec une meilleure tenue dans l’oreille grâce à l’ajout d’embouts en mousse de cinq tailles différentes, améliorant à la fois le confort et la stabilité, notamment lors d’activités sportives. Ces écouteurs ont aussi la certification IP57, garantissant une résistance accrue à la poussière, à la sueur et à l’eau. Sur le plan audio, ils intègrent une nouvelle architecture acoustique multiport avec une égalisation adaptative de nouvelle génération, offrant des basses plus profondes, une scène sonore élargie et une clarté vocale améliorée.

Les améliorations techniques sont aussi marquantes. Les AirPods Pro 3 disposent d’une meilleure réduction active du bruit (ANC), avec une efficacité multipliée par deux par rapport aux AirPods Pro 2 et par quatre par rapport à la première génération, selon les dires d’Apple. Leur autonomie a été améliorée, avec jusqu’à 8 heures d’écoute en mode ANC et 10 heures en mode Transparence, ainsi qu’une autonomie totale de 24 heures avec le boîtier de charge. Une autre grande nouveauté est l’intégration d’un capteur de fréquence cardiaque permettant de suivre en temps réel la fréquence cardiaque et les calories brûlées pendant plus de 50 types d’exercices via l’application Forme d’Apple.