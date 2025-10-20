Une information repérée sur le site d’Apple laisse présager le lancement d’une nouvelle version du bandeau « Developer Strap » pour le Vision Pro. Cet accessoire, utile pour les développeurs, pourrait être mis à jour le 22 octobre, une date qui coïncide avec la sortie du casque de réalité mixte équipé de la puce M5.

Nouvelle version du bandeau à venir

Apple a indiqué sur sa page dédiée aux ressources de visionOS que le bandeau « Developer Strap » sera de nouveau disponible à la commande à partir du 22 octobre. Cette date n’est pas anodine, puisqu’elle correspond au jour de lancement du Vision Pro avec la puce M5. La concomitance des deux événements suggère fortement qu’une version actualisée de l’accessoire est sur le point d’être commercialisée.

Pour rappel, cette sangle optionnelle établit une connexion USB-C entre l’Apple Vision Pro et un Mac, ce qui est essentiel pour le développement d’applications et la réalisation de diagnostics. Sa première version avait été lancée en février 2024 aux États-Unis, en même temps que le Vision Pro original avec sa puce M2. Seuls les membres du programme pour développeurs d’Apple peuvent se le procurer.

Le modèle proposé jusqu’à présent

L’un des principaux reproches faits au modèle actuel est sa performance. Bien qu’il utilise une connexion USB-C, ses vitesses de transfert de données sont limitées à celles de l’USB 2.0, soit un maximum de 480 Mbps. Cette limitation constitue un goulot d’étranglement pour les développeurs, alors que le matériel pourrait techniquement prendre en charge la norme Thunderbolt, bien plus rapide.

Plusieurs questions demeurent donc en suspens concernant cette potentielle nouvelle version. On ignore encore si Apple lèvera enfin cette restriction de vitesse, ce qui représenterait une avancée pour les développeurs d’applications. De plus, aucune information n’a filtré sur son prix, qui est actuellement de 299 dollars. Enfin, la compatibilité du nouvel accessoire avec le premier Vision Pro équipé de la puce M2 reste à confirmer.