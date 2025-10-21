Lancée en 2025 avec la promesse d’un téléphone 100 % « Made in America », la marque Trump Mobile voulait incarner une alternative patriotique à Apple et Samsung. En réalité, la société T1 Mobile LLC, qui exploite le nom Trump sous licence, se contente désormais de revendre des iPhone 14 reconditionnés à des tarifs largement supérieurs à la moyenne du marché. Le site de la marque affiche un « iPhone 14 Renewed » à 489 dollars, soit environ 45 % de plus que le prix moyen sur Amazon pour le même modèle.

Le supposé smartphone T1, censé symboliser « l’indépendance sans fil américaine », n’existe quant à lui que sur papier. Les visuels diffusés sont des montages numériques inspirés d’iPhone et de Galaxy S25 Ultra dorés, le tout orné d’un logo Trump. Malgré cet aspect peu engageant, le site propose un formulaire de précommande et invite les utilisateurs à verser un acompte de 100 dollars pour un appareil à priori plus virtuel que réel.

Entre marketing politique et réalités chinoises

Un petit avertissement sur le site précise que Trump Mobile n’est pas affilié à la Trump Organization, mais la communication reprend bel et bien les codes du discours politique de l’actuel président américain. Le T1 est d’ailleurs décrit avec des caractéristiques techniques ambitieuses (écran AMOLED 6,8 pouces, 12 Go de RAM, batterie 5 000 mAh), mais tout indique qu’il s’agit en réalité d’un clone Android directement importé de Chine, sachant que les États-Unis ne sont pas en capacité de produire l’intégralité d’un smartphone sur leur sol. Dans un marché déjà saturé, difficile d’imaginer que cette stratégie « patriotique » puisse séduise au-delà du cercle des partisans les plus fidèles de Trump…

