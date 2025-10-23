Vimeo a annoncé une mise à jour majeure renforçant son intégration avec l’Apple Vision Pro, en ajoutant la prise en charge de plusieurs nouveaux formats de vidéo 3D. Cette décision positionne la plateforme comme un acteur central pour les créateurs de contenu immersif souhaitant distribuer leurs contenus sur le casque d’Apple.

Vimeo, première plateforme tierce pour le format Apple Immersive Video

La nouveauté la plus significative est le support annoncé d’Apple Immersive Video d’ici la fin de l’année. Ce format, privilégié par Apple pour son contenu original sur le Vision Pro, offre une qualité d’image supérieure avec un enregistrement en 8K stéréoscopique, de l’audio spatial et un algorithme de projection spécial qui réduit la distorsion. Jusqu’à présent, ces vidéos, comme le récent épisode de Wild Life sur les orangs-outans, étaient exclusivement disponibles dans l’application Apple TV. Vimeo devient ainsi la première véritable plateforme tierce à permettre la distribution de ce format haut de gamme.

Dès aujourd’hui, Vimeo prend également en charge le format VR180. Étant l’un des formats 3D les plus répandus et plus simple à produire que la vidéo à 360 degrés, son intégration devrait considérablement enrichir le catalogue de contenus VR disponibles pour le Vision Pro.

Vimeo prévoit aussi de supporter le profil APMP (Apple Projected Media Profile) avant la fin 2025. Présenté lors de la WWDC 2025, ce nouveau format est conçu pour simplifier la vie des créateurs. Il leur permet de capturer des vidéos 3D (180 degrés, 360 degrés ou grand angle) avec des caméras professionnelles comme celles de Blackmagic, de les monter dans Final Cut Pro, puis de les diffuser directement via Vimeo sur le Vision Pro.

De nouvelles fonctionnalités dopées à l’IA

En parallèle de ces annonces centrées sur la vidéo 3D, Vimeo a dévoilé plusieurs autres fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle. Une fonction permettra une recherche avancée en langage naturel au sein de sa vidéothèque. La plateforme va aussi optimiser le référencement des contenus grâce un système qui générera automatiquement des métadonnées enrichies comme des titres et des chapitres.

Aussi, Vimeo proposera de nouvelles manières de gérer les avis et les commentaires sur les vidéos partagées avec des équipes ou des clients. Enfin, le support du MPC (Model Context Protocol) sera au rendez-vous. Cela permettra de connecter directement les bibliothèques vidéo aux agents IA et aux grands modèles de langage (LLM).