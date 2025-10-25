Apple vient corriger une frustration pour les utilisateurs d’iPhone avec iOS 26.1. Un nouveau framework intégré à PhotoKit va enfin permettre aux applications tierces d’effectuer des sauvegardes de photos en arrière-plan de manière totalement fiable, sans nécessiter d’intervention manuelle.

Des sauvegardes de photos fiables en arrière-plan

Jusqu’à présent, les services de stockage cloud et les applications photo tierces devaient recourir à des solutions de contournement pour sauvegarder les images sur iPhone. Souvent, le processus s’interrompait dès que l’application était fermée ou que l’appareil se mettait en veille, forçant l’utilisateur à relancer manuellement la synchronisation.

Avec iOS 26.1, ce problème est de l’histoire ancienne. Le système d’exploitation prend lui-même en charge le processus de sauvegarde pour le compte des applications. Il gère intelligemment la connectivité réseau, la consommation d’énergie et la planification des tâches pour assurer une exécution sans faille, même lorsque l’iPhone est verrouillé.

Apple explique le fonctionnement dans sa documentation :

Dans iOS 26.1 et versions ultérieures, PhotoKit propose une nouvelle extension Background Resource Upload qui permet aux applications photo d’offrir une expérience de sauvegarde dans le cloud fluide. Le système gère les envois pour le compte de votre application et les traite en arrière-plan, même lorsque les utilisateurs passent à d’autres applications ou verrouillent leurs appareils. Le système appelle votre extension lorsqu’il est temps de traiter les téléchargements et gère automatiquement la connectivité réseau, la gestion de l’alimentation et le timing pour assurer un traitement fiable.

Ce que les développeurs doivent intégrer

Pour bénéficier de cette avancée, les développeurs devront intégrer l’extension Background Resource Upload. Apple a déjà publié une documentation technique détaillant les étapes nécessaires à sa mise en œuvre.

Les développeurs devront notamment :

Créer et configurer la cible de l’extension

Activer l’extension

Traiter les tâches d’envoi

Gérer la nouvelle tentative pour les tâches échouées

Accuser réception des tâches terminées

Créer des tâches d’envoi

Gérer la fin d’exécution de l’extension

L’activation de certaines de ces fonctions automatisées nécessitera le consentement explicite de l’utilisateur. Il est important de noter que plusieurs composants de ce framework sont toujours en version bêta. Ils sont donc susceptibles d’évoluer d’ici la sortie de la version finale d’iOS 26.1. La mise à jour est actuellement en bêta auprès des développeurs et testeurs publics.