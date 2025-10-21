Apple propose au téléchargement la quatrième bêta publique d’iOS 26.1 sur iPhone et d’iPadOS 26.1 sur iPad. Elle arrive une semaine après la précédente et quelques heures après la version équivalente pour les développeurs. Il y a également une nouvelle bêta publique pour macOS 26.1, watchOS 26.1, tvOS 26.1 et visionOS 26.1.

La quatrième bêta d’iOS 26.1 ajoute un réglage qui permet d’ajuster la transparence de l’interface Liquid Glass. Il y a également une nouvelle option qui permet de désactiver le balayage vers la gauche sur l’écran de verrouillage qui lance l’application Appareil photo. Ce sont essentiellement les deux nouveautés à retrouver avec cette version.

Comment télécharger la bêta publique d’iOS 26.1

Voici les étapes à suivre pour rejoindre le programme de la bêta publique d’iOS 26.1 :

Rendez-vous sur le site beta.apple.com Cliquez sur le bouton « S’inscrire » Connectez-vous avec votre compte Apple (le même qui est utilisé sur votre iPhone ou iPad) Lisez les conditions puis appuyez sur le bouton pour les accepter Suivez les instructions indiquées

Une fois que vous avez réalisé ces étapes, votre appareil est enregistré. Il faut maintenant se rendre dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle > Mise à jour bêta, puis choisir l’option pour la bêta publique. Ensuite, il faut revenir en arrière puis la mise à jour apparaît. Vous pouvez ainsi lancer le téléchargement puis procéder à l’installation.