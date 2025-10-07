Apple vient de proposer au téléchargement la deuxième bêta publique d’iOS 26.1 sur iPhone et d’iPadOS 26.1 sur iPad. Elle arrive 24 heures après la version équivalente pour les développeurs. Il y a également une nouvelle bêta publique pour macOS 26.1, watchOS 26.1, tvOS 26.1 et visionOS 26.1.

Quelques nouveautés sont au programme de la bêta 2 d’iOS 26.1. Apple a changé l’alarme et le minuteur. Il faut maintenant faire un balayage de la gauche vers la droite sur la zone « Stop » pour couper la sonnerie. Cela rappelle le geste « Glisser pour déverrouiller » sur les iPhone sans Face ID. Jusqu’à présent, iOS 26 proposait un simple bouton « Stop » à appuyer. Voici une vidéo dévoilant le rendu.

De plus, l’application Réglages affiche des descriptions un peu plus grosses en ce qui concerne les sections et les noms des sections sont maintenant alignés à gauche au lieu d’être centrés. De manière similaire, le nom des dossiers est maintenant aligné à gauche. Les autres nouveautés sont à retrouver sur cet article dédié.

Comment télécharger la bêta publique d’iOS 26.1

Voici les étapes à suivre pour rejoindre le programme de la bêta publique d’iOS 26.1 :

Rendez-vous sur le site beta.apple.com Cliquez sur le bouton « S’inscrire » Connectez-vous avec votre compte Apple (le même qui est utilisé sur votre iPhone ou iPad) Lisez les conditions puis appuyez sur le bouton pour les accepter Suivez les instructions indiquées

Une fois que vous avez réalisé ces étapes, votre appareil est enregistré. Il faut maintenant se rendre dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle > Mise à jour bêta, puis choisir l’option pour la bêta publique. Ensuite, il faut revenir en arrière puis la mise à jour apparaît. Vous pouvez ainsi lancer le téléchargement puis procéder à l’installation.