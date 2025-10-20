Apple a proposé aujourd’hui la bêta 4 d’iOS 26.1 et il y a quelques nouveautés disponibles avec cette version. C’est l’occasion de les retrouver ici.

Les nouveautés de la bêta 4 d’iOS 26.1

– Un nouveau réglage est disponible, permettant d’ajuster le niveau de transparence pour l’interface Liquid Glass. La première option a pour nom « Transparent » et correspond à la transparence que l’on connaît avec iOS 26. L’autre option, qui a pour nom « Teinté », augmente l’opacité.

– Une nouvelle option a pour nom « Balayer l’écran verrouillé pour ouvrir Appareil photo ». Si vous la désactivez, alors votre iPhone ou iPad ne va pas plus ouvrir la caméra lorsque vous faites un balayage vers la gauche sur l’écran de verrouillage.

iOS 26.1 beta 4 FINALLY adds a setting to disable “swipe to open camera” on the lock screen! pic.twitter.com/kgLHMSClor — Aaron (@aaronp613) October 20, 2025

– iOS 26.1 bêta 4 ajoute une nouvelle option qui concerne les réglages de l’application Téléphone. Il est possible de désactiver les retours haptiques quand un appel est en cours ou interrompu.

iOS 26.1 beta 4 adds a new setting to disable haptics when a call is connected or dropped. pic.twitter.com/jmRAw8ounG — Aaron (@aaronp613) October 20, 2025

– Apple a opéré à une modification dans les réglages d’Apple Intelligence : la mention « bêta » a disparu. Est-ce un oubli ? C’est une possibilité, étant donné que la bêta 4 de macOS 26.1 indique toujours la mention bêta.

Aussi, le texte est maintenant aligné vers la gauche. Le reste de l’application Réglages avait déjà aligné le texte à gauche dans les précédentes bêtas.