Apple vient de publier une demande de brevet détaillant un nouveau système de serrage intelligent pour casque AR/VR, brevet désigné sous le titre « Securement Band for a Head-Mountable Device ». Cette innovation vise à améliorer l’ergonomie des dispositifs AR/VR, notamment celle de la gamme Apple Vision Pro, ceci afin d’améliorer l’ajustement, l’isolation lumineuse et le confort général lors du port du casque.

Le document décrit un système combinant : une « bande de tension réglable », un joint léger et adaptable à la forme du visage (« conformable light seal »), ainsi que des « tendeurs manuels ou automatiques » pour ajuster la pression selon la morphologie de l’utilisateur. « Nous avons prévu un dispositif qui applique une pression uniforme tout en réduisant les glissements et les déformations » décrit le brevet.

Fonctionnalités clés et modularité

Les principaux éléments de cette « sangle intelligente » sont :

– Un joint conçu pour bloquer la lumière ambiante, fabriqué en matériaux souples comme le silicone ou le textile pour s’adapter aux contours du visage.

– Un bandeau flexible associé à ce joint pour maintenir l’appareil avec stabilité.

– Des tendeurs manuels (molette ou câble) ou automatiques (moteur ou capteurs) permettant un réglage automatique.

– Une architecture modulaire comportant une interface faciale, un bandeau flexible et des sangles rigides pouvant être retirés ou remplacés, intégrant même des composants électroniques comme haut-parleurs ou processeurs.

– Un réglage de la profondeur de l’affichage pour s’adapter à la correction visuelle ou à la ventilation.

Apple poursuit ainsi donc ses efforts pour faire de ses équipements AR/VR des plateformes conçues pour de longues sessions de plus d’une heure d’utilisation, ce qui est tout de même un minima si l’on veut par exemple regarder Avatar 3D d’une seule traite avec son Vision Pro.