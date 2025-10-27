Il n’y a pas que des reviews désabusées de l’Apple Vision Pro. Le tandem de choc de la chaine YouTube Adam Savage livre ainsi un constat beaucoup plus enthousiaste de la seconde mouture du Vision Pro. L’ingénieur et animateur américain Adam Savage, principalement connu pour son émission MythBusters et sa chaîne YouTube Tested, a publié une nouvelle vidéo consacrée au casque Apple Vision Pro M5 dans laquelle il partage des impressions beaucoup plus nuancées que chez ses collègues influenceurs-tech. En fait,, Savage et son complice Norm Chan ne partagent vraiment l’avis du célèbre YouTubeur MKBDH, qui estime de son côté que l’Apple vision Pro M5 est strictement identique au précédent modèle.

Un regard d’expert sur les performances et le confort

Savage, qui avait adopté la première version du Vision Pro dès son lancement, souligne dans cette nouvelle vidéo les progrès notables du modèle M5 : meilleure autonomie, performances accrues et confort repensé grâce au nouveau Dual Knit Band. Avec son complice Norm Chan, Savage explore les possibilités immersives offertes par le casque, des usages professionnels aux expériences de divertissement, et ce sans tomber dans le scepticisme habituel entourant ce type de produit.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Côté confort, ce n’est toujours pas ça, mais Savage note que le nouveau double bandeau proposé par Apple s’avère bien plus confortable que toutes les solutions tierces utilisées jusqu’ici pour soulager le poids du casque à l’avant. Un gros point fort est l’amélioration très notable des Persona, ces avatars hyper-réalistes, qui font que l’on a réellement l’impression de converser avec en présence d’une personne pourtant située loin de là. Pour Savage, cela n’a rien à voir avec le fait de simplement téléphoner ou faire du chat vidéo, la mise en présence virtuelle changeant totalement la donne. Les nouveaux Persona bénéficient de la puissance du M5, et n’affichent plus aucun lag (des défauts toujours présents avec la première mouture du casque). Les deux compères testent aussi les manettes PSVR 2 couplées au Vision Pro et notent que très peu d’applications dédiées les prennent en charge. La navigation avec ces manettes s’avèreraient aussi plus fastidieuses qu’avec le système d’interface oeil-doigt prévu initialement par Apple, ce qui n’étonnera personne.

Toujours un concentré d’innovation

Le duo évoque également la question du prix, encore élevé, et la nature « early adopter » de l’appareil, tout en reconnaissant l’avance technologique d’Apple dans le domaine de la réalité mixte. Savage y voit in fine un outil de travail créatif autant qu’un espace ludique, capable de transformer la manière dont on interagit avec le numérique.

Avec des séquences en vision subjective et des démonstrations d’applications rarement montrées ailleurs, cette vidéo d’Adam Savage met en lumière la maturité du Vision Pro M5, au delà des critiques récurrentes et parfois faciles sur un appareil qui n’est pas conçu pour concurrencer directement les lunettes AR de Meta (à la technologie nettement plus limitée). Un autre son de cloche…