iPhone Air : Apple pourrait finalement ne pas avoir changé les objectifs de production
Alors que plusieurs analystes affirment qu’Apple prévoit de réduire drastiquement la production de son nouvel iPhone Air en raison d’une demande jugée décevante, la banque d’investissement TD Cowen vient totalement contredire ces spéculations. Dans une note adressée aux investisseurs le 26 octobre, la firme assure qu’aucun ajustement de production ne serait prévu pour 2025.
Des prévisions stables pour les prochains trimestres
Selon TD Cowen, les chaînes d’approvisionnement n’ont signalé « aucun changement dans les volumes de fabrication » concernant les modèles de la gamme iPhone 17, y compris l’iPhone Air. Les prévisions restent donc fixées à 3 millions d’unités pour le troisième trimestre 2025 et 7 millions pour le quatrième. Plus largement, Apple maintiendrait une production de 54 millions d’iPhone pour la période de septembre et 79 millions pour la fin d’année.
Des rumeurs en contradiction avec la réalité industrielle ?
Ces précisions vont à l’encontre des rapports récents de Mizuho Securities, Ming-Chi Kuo ou encore Nikkei, qui évoquaient une chute de la production liée à une baisse d’intérêt pour le modèle. Certains analystes allaient même jusqu’à parler d’un “quasi arrêt de production” en novembre.
Mais pour TD Cowen, Apple reste fidèle à sa stratégie de production flexible. Grâce à son système just-in-time, la marque peut ajuster ses volumes en fonction des ventes réelles. L’iPhone Air, positionné entre les gammes Pro et standard, pourrait ainsi trouver son rythme propre au fil des mois, à mesure que les consommateurs affinent leurs préférences.
Avec un meilleur appareil photo j’achète, mais celui qu’ils ont mis est moins bien que celui de l’iPhone X
Mais de quoi tu parles 😂 le capteur principal est même meilleur que l’iPhone 16 pro. Vous me fatiguez à parler sans savoir se renseigner juste pour parler.
Pourtant c’est le même que l’iPhone 17. Donc dire qu’il est moins bien que l’iPhone X, je vois pas pourquoi du dit ça. Certes il a des compromis, mais il ce débrouille plutôt bien en photo.
Le capteur de l’iPhone Air est meilleur que celui de l’iPhone X sur la résolution, la performance en faible lumière, la caméra frontale, le traitement logiciel moderne. L’iPhone X est meilleur particulièrement sur le zoom optique et dans les cas où plusieurs objectifs sont utiles. Donc ce que tu dis désolée mais c’est globalement faux.
Waouw un nouvel expert tech vient de débarquer sur ce site. Merci d’être enfin venu dire ce que tout le monde refuse de voir ! Vazy balance, après le scandale de l’appareil photo c’est quoi la suite ? :)
Avec une meilleure batterie je n’aurais pas hésité !