Alors que plusieurs analystes affirment qu’Apple prévoit de réduire drastiquement la production de son nouvel iPhone Air en raison d’une demande jugée décevante, la banque d’investissement TD Cowen vient totalement contredire ces spéculations. Dans une note adressée aux investisseurs le 26 octobre, la firme assure qu’aucun ajustement de production ne serait prévu pour 2025.

Des prévisions stables pour les prochains trimestres

Selon TD Cowen, les chaînes d’approvisionnement n’ont signalé « aucun changement dans les volumes de fabrication » concernant les modèles de la gamme iPhone 17, y compris l’iPhone Air. Les prévisions restent donc fixées à 3 millions d’unités pour le troisième trimestre 2025 et 7 millions pour le quatrième. Plus largement, Apple maintiendrait une production de 54 millions d’iPhone pour la période de septembre et 79 millions pour la fin d’année.

Des rumeurs en contradiction avec la réalité industrielle ?

Ces précisions vont à l’encontre des rapports récents de Mizuho Securities, Ming-Chi Kuo ou encore Nikkei, qui évoquaient une chute de la production liée à une baisse d’intérêt pour le modèle. Certains analystes allaient même jusqu’à parler d’un “quasi arrêt de production” en novembre.

Mais pour TD Cowen, Apple reste fidèle à sa stratégie de production flexible. Grâce à son système just-in-time, la marque peut ajuster ses volumes en fonction des ventes réelles. L’iPhone Air, positionné entre les gammes Pro et standard, pourrait ainsi trouver son rythme propre au fil des mois, à mesure que les consommateurs affinent leurs préférences.