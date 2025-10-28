Apple va revoir le design du bouton de commande de la caméra de l’iPhone 18 afin de réduire ses coûts de production, selon des informations du leaker Instant Digital sur Weibo. Ce changement n’implique pas de perte de fonctionnalités, mais marque une évolution technique visant à rationaliser la fabrication avant une refonte plus large de la gamme.

Un bouton caméra différent pour l’iPhone 18

Les iPhone 17 utilisent actuellement un bouton combinant un capteur capacitif et un capteur de pression sous une surface en saphir. Le premier détecte les gestes tactiles, tandis que le second distingue les niveaux de pression pour chaque action de l’utilisateur.

Sur l’iPhone 18, Apple aurait choisi de supprimer la couche capacitive pour ne conserver que la détection de pression, ce qui simplifie le matériel et réduit les coûts. Ce choix s’inspire de smartphones concurrents, tels que l’OPPO X8 Ultra et le Vivo X200 Ultra, qui reposent eux aussi sur la reconnaissance des pressions et des glissements par un seul capteur.

Instant Digital précise que cette décision s’explique par le coût élevé de la solution actuelle, notamment lors des réparations après-vente, et non par une volonté d’appauvrir le bouton.

Apple ne s’arrêterait pas à une simple simplification. De futures versions devraient intégrer des céramiques piézoélectriques fournissant un retour haptique précis au niveau local. Cette avancée préparerait le terrain à une transition : celle vers des boutons entièrement haptiques et non plus physiques. C’est une technologie sur laquelle Apple travaille depuis plusieurs années.

Cette évolution s’inscrirait dans la stratégie de modernisation prévue pour l’iPhone des 20 ans en 2027. En attendant, les iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone Air 2 et iPhone pliable sont attendus pour septembre 2026, tandis que les iPhone 18 et iPhone 18e devraient suivre en 2027.