Le site iFixit propose son démontage de l’iPad Pro M5 et a attribué un score de réparation de 5 sur 10. C’est une mauvaise note, mais elle représente malgré tout un bond en avant pour une tablette Apple, sachant que les précédents modèles sont habitués à 2/10 ou 3/10. Ce score illustre un paradoxe : un design toujours aussi difficile à réparer, mais des progrès du côté des services proposés par Apple.

Un design qui fait toujours de la réparation un cauchemar

Le principal obstacle à la réparation de l’iPad Pro M5 reste sa conception. Avec seulement 5,1 mm d’épaisseur, l’appareil est un sandwich de verre et de colle, sans aucune vis externe. L’unique voie d’accès est le fragile et coûteux écran tandem OLED. Pour changer la batterie, le composant dont l’usure est garantie après quelques années, il faut impérativement passer par le retrait de cet écran, une opération que iFixit qualifie d’« impitoyable », où la moindre erreur peut transformer la tablette en un tas de déchets électroniques.

Une fois l’écran retiré, l’accès à la batterie reste compliqué. Elle est maintenue par dix languettes adhésives dont les extrémités sont courtes et difficiles à saisir, rendant l’extraction fastidieuse. C’est ce défaut de conception fondamental qui empêche l’iPad Pro d’obtenir un meilleur score.

Un effort inédit d’Apple sur la modularité

Si le design de la tablette reste un problème pour le démontage, Apple a réalisé des progrès sur tout le reste. Le point le plus important est l’intégration de l’iPad au Self Service Repair, à savoir le programme de réparation en libre-service. Pour la première fois, les manuels de réparation officiels sont disponibles dès le lancement, et des pièces détachées essentielles (écran, batterie, caméras) devraient suivre.

iFixit salue également d’autres choix de conception bienvenus. Le port USB-C, pouvant être sujet à l’usure, est entièrement modulaire et peut être remplacé facilement une fois l’appareil ouvert. De plus, la quasi-totalité des vis internes sont de type JIS standard, simplifiant le démontage pour quiconque possède les bons outils. C’est cet ensemble d’efforts qui justifie la hausse du score, malgré les défis physiques.