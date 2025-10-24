iFixit propose son démontage du MacBook Pro M5, disponible à la vente depuis quelques jours. Sans surprise, il n’y a pas de grandes différences par rapport au précédent modèle avec la puce M4. Les principales nouveautés sont la puce M5 et le SSD plus rapide.

Le démontage du MacBook Pro M5

Parmi les points négatifs du démontage, iFixit indique :

Remplacement de la batterie : la procédure officielle de remplacement de la batterie est jugée absurde. Apple ne vend la batterie que pré-installée dans le châssis principal, qui inclut également le clavier. Cela oblige à un démontage complet de tous les composants de l’ordinateur pour les transférer dans le nouveau châssis.

Adhésif : la batterie est fixée par 12 languettes adhésives qui peuvent devenir très difficiles à retirer avec le temps

Fort heureusement, il y a malgré tout quelques points positifs :

Guides de réparation : Apple fournit désormais des manuels de réparation dès la commercialisation du produit, ce qui est une avancée appréciée.

Appairage des composants : les problèmes d'appairage de composants (comme l'écran) sont désormais en grande partie résolus grâce à l'assistant de réparation d'Apple, qui gère les problèmes de calibration.

Un dernier élément à noter : le démontage montre que le MacBook Pro M5 embarque une batterie de 72,6 Wh. C’est un poil mieux que celle du MacBook Pro M4, à savoir 72,4 Wh. Le côté surprenant est que le site d’Apple mentionne 72,4 Wh pour son nouveau modèle.

À l’arrivée, bien qu’iFixit salue quelques améliorations et la disponibilité des manuels, la conception globale du MacBook Pro M5 rend les réparations, en particulier celle de la batterie, excessivement compliquées. L’ordinateur portable n’obtient donc pas la moyenne en matière de réparabilité. La note est de 4 sur 10.