Apple a de nouveau superformé lors de son quatrième trimestre fiscal, et ce dans un contexte plutôt compliqué, entre taxes douanières réciproques, débauchage de hauts cadres de la division IA et une baisse de l’engouement pour la marque sur le marché chinois. Mais au final, et comme souvent, Apple s’en est royalement sorti, preuve s’il en est que les doutes des analystes ne pèse que de peu de poids face à l’inertie d’une base utilisateurs acquise à l’écosystème pommé.

Une pluie de chiffres record

La firme de Cupertino a même cumulé les chiffres records sur le Q4 fiscal (Q3 calendaire donc), des chiffres que notre confrère AppleInsider s’est empressé de compiler. Et la liste est longue, alors même que le Q4 est généralement considéré comme le plus « calme » d’Apple en terme de résultats. On apprend donc que :

Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2025 a atteint un niveau record de 102,5 milliards de dollars. C’est même la première fois qu’un trimestre hors Q1 fiscal d’Apple dépasse les 100 milliards de dollars de chiffre d’affaires.

Les services enregistrent un CA record de 28,8 milliards de dollars.

Le bénéfice atteint 27 milliards de dollars, record pour la période, et le bénéfice par action atteint 1,85 dollar, là encore un record pour un quatrième trimestre.

Plusieurs zones géographiques atteignent des records de CA, soit les États-Unis, le Canada, l’Amérique latine, l’Europe de l’Ouest (record absolu), le Moyen-Orient, le Japon (record absolu), la Corée du Sud, l’Inde (record de revenus absolu pour Apple), l’Asie du Sud (record absolu) et même en Chine. Jamais encore Apple n’avait enregistré de tels gains dans autant de zones géographiques sur un seul et même trimestre

Le chiffre d’affaires pour l’exercice fiscal 2025 atteint 416 milliards de dollars, un record bien sûr.

L’iPhone bat son record de revenus pour un T4, avec 49,02 milliards de dollars, et il en va de même pour la division publicité, l’App Store, le Cloud, Apple Music, Apple Pay, ou bien encore Apple TV. Le segment hardware atteint 73,7 milliards de CA, ce qui est, roulement de tambours… un record pour la firme.

La base d’appareils actifs atteint un niveau record, tout comma la base d’utilisateurs actifs, même si Apple ne communique pas ici de chiffres précis.

Et dire que le quatrième trimestre calendaire en cours (T1 fiscal) est celui qui rapporte le plus à Apple…