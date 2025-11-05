Samsung a décidé de comparer son Galaxy S25 Edge à l’iPhone Air d’Apple avec non pas une, non pas deux, mais trois vidéos qui font office de publicités. Sans surprise, le constructeur coréen met en avant son propre smartphone ultra fin.

Trois pubs de Samsung pour rabaisser l’iPhone Air

Dans la première publicité diffusée sur Instagram, Samsung compare le capteur photo de 48 mégapixels de l’iPhone Air avec le capteur de 200 mégapixels de son Galaxy S25 Edge. Un zoom est effectué sur chaque photo et le constructeur montre ici que le cliché du Galaxy S25 Edge est plus lisible. On notera au passage que Samsung n’évoque pas le nom iPhone Air, mais parle d’un « autre téléphone fin ».

Dans la deuxième publicité, Samsung met en avant le capteur ultra grand-angle du Galaxy S25 Edge, ce qui permet d’avoir davantage de monde au moment d’une photo. Ce capteur est absent sur l’iPhone Air.

Enfin, la troisième publicité montre une fonction de ralenti disponible sur le Galaxy S25 Edge. Ce choix de mise en avant est étonnant pour une comparaison entre deux smartphones ultra-fins.

Pour rappel, Samsung a eu sa période où il taclait à chaque fois Apple avec des publicités comparant les fonctions des Galaxy aux iPhone. Le constructeur s’était un peu calmé, mais voilà qu’il est de retour. Il est bon de noter ici que les publicités viennent de la branche coréenne de Samsung. Les branches française, américaine et autres n’ont pas mis en ligne de telles publicités pour se comparer à l’iPhone Air.

Des difficultés au niveau des ventes

Aussi, des rumeurs avaient indiqué au départ que le Galaxy S25 Edge se vendait mal, au point que Samsung aurait abandonné l’idée de sortir un Galaxy S26 Edge. Mais de récentes informations ont rendu la situation compliquée, suggérant que le constructeur a malgré tout l’intention de sortir un nouveau modèle.

Pour ce qui est d’Apple, les ventes d’iPhone Air sont une déception. Apple a demandé à ses fournisseurs de réduire la production de 80 %. Pour autant, il n’est pas impossible qu’un iPhone Air 2 sorte en 2026.