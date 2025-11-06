Alors que le casque Apple Vision Pro soufflera bientôt sa deuxième bougie, la firme de Cupertino clarifie enfin les rouages de son nouveau format vidéo spatial : Apple Immersive Video (AIV). Réservé jusqu’ici à ses seules productions internes, ce format s’ouvre progressivement aux studios et créateurs externes.

Un pipeline de production enfin rodé

Lors de l’événement « Create Immersive Media Experiences for visionOS » organisé en octobre à Cupertino, Apple a dévoilé un flux de travail complet couvrant capture, édition, distribution et diffusion. Le dispositif repose sur des caméras haut de gamme — en particulier la Blackmagic URSA Cine Immersive — et des logiciels compatibles comme DaVinci Resolve Studio et Colorfront. Grâce à ces outils, les créateurs peuvent désormais produire des vidéos immersives en 8K stéréoscopique avec audio spatial, conçues pour être visionnées sur le Vision Pro.

De l’exclusivité interne à l’écosystème ouvert

Auparavant, le manque de matériel disponible et l’absence de workflow mature cantonnaient le format aux seules équipes internes d’Apple. Aujourd’hui, l’entreprise met à disposition l’outil « Apple Immersive Video Utility », et pose des cadres techniques : filtres MV-HEVC à 4320 × 4320 px par œil, API de métadonnées (AIME) et framework « Immersive Media Support ». Apple a également annoncé que les studios tiers pourraient proposer des contenus AIV via ses plateformes dans les prochains mois, ce qui devrait booster le volume contenus vidéo dédiés au casque XR. Et pour peu que des vidéastes voire des réalisateurs indés s’y intéressent…

Cette ouverture intervient dans un contexte où le nombre de titres immersifs ne cesse de progresser : plusieurs films et expériences exclusifs sont disponibles ou vont arriver sur le Vision Pro. Le format, qui combine de la vidéo immersive ultra-haute résolution et de l’audio positionnel, devrait donc gagner en ampleur dès 2026.