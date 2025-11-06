Apple Original Films enrichit son catalogue avec un nouveau long-métrage intitulé The Flick. Ce thriller psychologique plonge dans l’univers sous tension du contrôle aérien, où la moindre erreur peut rapidement virer à la catastrophe.

Un huis clos à 30 000 pieds d’altitude

Inspiré d’une nouvelle inédite de l’auteur Matt Hickey (qui est aussi l’auteur du podcast à succès Easy Money : The Charles Ponzi Story), The Flick raconte l’histoire de Sonny Braden, un contrôleur aérien au bord de l’épuisement. Alors qu’un avion traverse une violente tempête, le pilote perd connaissance et une passagère enceinte se retrouve contrainte de prendre les commandes. Isolé dans sa tour de contrôle, Braden doit la guider vers une issue improbable tout en luttant contre sa propre culpabilité et la pression d’une mission quasi impossible.

Décrit comme un « thriller de survie à couper le souffle », le film explorera les thèmes de la maîtrise et du courage dans l’urgence, dans une atmosphère où chaque seconde peut faire basculer le destin des passagers.

Apple et Chernin Entertainment renforcent leur alliance

On notera qu’ Apple Original Films et Chernin Entertainment étaient déjà partenaires sur plusieurs productions ambitieuses, à l’instar des séries Chief of War et See avec Jason Momoa en vedette. Peter Chernin et David Ready produiront le film sous la bannière de The North Road Company, tandis que Matt Hickey assurera également la production. Évidemment, à ce stade, The Flick n’a pas encore de date de sortie sur Apple TV. On ne sait pas non plus si le film sortira en salles avant sa disponibilité en streaming.