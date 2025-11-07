Apple poursuit sa stratégie « environnementale » mondiale avec l’extension de son Restore Fund en Nouvelle-Zélande, une nouvelle étape vers son objectif “Apple 2030” de neutralité carbone. La firme de Cupertino a annoncé un investissement majeur destiné à protéger et restaurer plusieurs milliers d’hectares de forêts dans les régions du centre de l’île du Nord et du sud du pays.

Un projet forestier à grande échelle

En partenariat avec Climate Asset Management, Apple finance donc la restauration de 8 600 hectares de forêts, dont 3 000 hectares de zones naturelles protégées. Conformément aux normes du Forest Stewardship Council, cette initiative vise à accroître la biodiversité, renforcer la séquestration du carbone et promouvoir une gestion durable des forêts de séquoias rouges. Le projet ambitionne également de générer un rendement financier tout en préservant les écosystèmes locaux. On ne se refait pas.

Des actions concrètes en Australie et dans la région

Apple a également détaillé les avancées de son Restore Fund en Australie, où une ancienne zone sucrière de 1 700 hectares dans le Queensland a été transformée en verger de macadamias, avec plus de 800 000 arbres plantés. Ce projet inclut aussi un espace de restauration biologique de 100 hectares géré avec l’organisation autochtone W.Y.L.D., l’objectif étant de favoriser la biodiversité locale et d’éduquer les jeunes générations à la cause environnementale.

En parallèle, la firme de Cupertino développe un nouveau projet solaire à Victoria, projet qui vient compléter un portefeuille d’énergies renouvelables déjà très conséquent. Ces efforts devraient produire plus d’un million de mégawattheures d’électricité verte par an d’ici 2030.