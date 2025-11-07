Le service de connectivité cellulaire par satellite de Starlink étend sa compatibilité à l’Apple Watch. Les utilisateurs au Japon et au Canada peuvent désormais envoyer et recevoir des messages directement depuis leur montre, même en l’absence de réseau cellulaire, une avancée qui va au-delà des fonctions d’urgence proposées par Apple.

La connexion Starlink sur Apple Watch

Au Japon, l’opérateur KDDI a annoncé via sa marque Au le support des trois derniers modèles d’Apple Watch (Ultra 3, Series 11 et SE 3). Pour en bénéficier, les clients doivent posséder une version cellulaire de la montre et souscrire au service Starlink Direct. Pour le moment, la fonctionnalité est limitée à l’envoi et la réception de messages via l’application Messages d’Apple.

Au Canada, l’opérateur Rogers, également partenaire de SpaceX, a activé une compatibilité similaire. Le service y est actuellement proposé sous la forme d’une bêta gratuite. Cette double annonce laisse présager un déploiement prochain aux États-Unis par T-Mobile, qui supporte déjà les forfaits cellulaires pour l’Apple Watch.

Cette nouvelle capacité permet aux propriétaires d’Apple Watch de rester connectés dans les zones blanches, une promesse qui va plus loin que l’offre intégrée d’Apple. En effet, seul l’Apple Watch Ultra 3 dispose d’une connexion satellite native, principalement dédiée aux appels d’urgence et au partage de position.

Ce développement intervient alors que Globalstar, le partenaire satellite actuel d’Apple, envisagerait de se vendre à SpaceX. Cette potentielle acquisition alimente les spéculations sur un avenir où Starlink pourrait jouer un rôle bien plus central dans les produits d’Apple, en permettant non seulement les messages, mais aussi la transmission de données pour les applications, voire les appels vidéo.