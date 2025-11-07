Apple vient de proposer au téléchargement la bêta publique de macOS 26.2 sur Mac. Elle arrive 24 heures après la version équivalente pour les développeurs.

L’application Rappels comprend une option permettant de déclencher une alarme lorsqu’un rappel est dû, l’application Apple News bénéficie de quelques mises à jour au niveau de l’interface et l’application Podcasts comprend quelques nouveautés. C’est similaire aux nouveautés avec la bêta d’iOS 26.2.

Comment télécharger la bêta publique de macOS 26.2

Voici les étapes à suivre pour rejoindre le programme de la bêta publique de macOS 26.2 :

Rendez-vous sur le site beta.apple.com Cliquez sur le bouton « S’inscrire » Connectez-vous avec votre compte Apple (le même qui est utilisé sur votre Mac) Lisez les conditions puis appuyez sur le bouton pour les accepter Suivez les instructions indiquées

Une fois que vous avez réalisé ces étapes, votre appareil est enregistré. Il faut maintenant se rendre dans Réglages Système > Général > Mise à jour de logiciels , puis choisir l’option pour la bêta publique. Ensuite, il faut revenir en arrière et la mise à jour apparaît. Vous pouvez ainsi lancer le téléchargement puis procéder à l’installation.

La version finale de macOS 26.2 devrait logiquement être disponible en décembre. Apple a en tout cas déjà annoncé qu’iOS 26.2 sera disponible le mois prochain pour tout le monde.