Apple TV continue de proposer du contenu français et annonce La Décision, une nouvelle série thriller. Elle comprend notamment Raphaël Personnaz et Diane Kruger au casting.

Encore une série française sur Apple TV

Dans cette course contre la montre haletante, la vie du président français (Raphaël Personnaz) est bouleversée lorsqu’une fillette de 8 ans disparaît. Alors que l’opinion publique est sous le choc, cette tragédie touche personnellement le président car il s’agit de sa fille illégitime, née d’une liaison secrète à l’insu de sa femme et conseillère politique Nora (Diane Kruger). Lorsque l’enlèvement devient une affaire d’État, tout l’Élysée se mobilise pour retrouver la petite fille. Mais à qui le président peut-il faire confiance derrière les portes closes du palais ? Il est arrivé au sommet du pouvoir grâce à son honnêteté et à son intégrité, mais doit-il trahir les valeurs mêmes qui lui ont permis d’être élu ? Tiraillé entre sa vie privée et ses responsabilités publiques, le président est désormais plongé dans un tourbillon de fausses amitiés, d’amour non partagé, de luttes de pouvoir, de jeux politiques et d’espionnage.

La série est réalisée par Martin Bourboulon et Louis Farge. Le premier connaît déjà Apple TV, puisqu’il s’est occupé de Carême, une autre série française sur la plateforme de streaming. Du côté du casting, Sami Bouajila, Marina Hands et Marina Hands sont présents, plus de Raphaël Personnaz et Diane Kruger.

Il n’y a pas encore une date de sortie pour la série La Décision sur Apple TV. Par contre, le service de streaming fait savoir qu’il y aura sept épisodes. Cela suggère qu’il s’agira d’une mini-série, c’est-à-dire qu’il n’y aura qu’une seule saison.

En parlant de contenu français, le prochain à arriver sur Apple TV sera Traqués avec Benoît Magimel et Mélanie Laurent. La série sortira le 3 décembre.