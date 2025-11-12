Apple a tout récemment modifié une page de son site officiel indiquant désormais que la fonction Apple Intelligence nécessiterait un Mac équipé d’une puce M2 ou ultérieure. Cette mise à jour a immédiatement suscité l’inquiétude des utilisateurs possédant un Mac M1, jusque-là annoncé comme compatible avec cette nouvelle technologie d’intelligence artificielle intégrée à macOS Sequoia.

Selon plusieurs observateurs, ce changement ne serait toutefois pas une décision officielle, mais plutôt une erreur de mise à jour. Le site américain MacRumors a ainsi relevé que seule la version US d’Apple.com affiche cette mention, tandis que les pages européennes conservent encore la formulation « M1 ou plus récent ».

Une simple erreur de communication interne ?

L’origine du malentendu viendrait d’une confusion autour du casque Apple Vision Pro. Avec l’arrivée du nouveau modèle doté d’une puce M5, Apple aurait mis à jour sa fiche produit en précisant « M2 ou version ultérieure ». Or, cette mention aurait été accidentellement appliquée à toutes les pages des Mac, semant la panique chez les utilisateurs. Pour l’heure, aucun communiqué officiel ne confirme une modification des prérequis techniques. Il est donc très probable que les Mac M1 resteront compatibles avec Apple Intelligence, comme initialement prévu lors de sa présentation à la WWDC 2024.

Si cette confusion prête à sourire, elle illustre aussi l’impatience grandissante autour du lancement d’Apple Intelligence, nouvelle pierre angulaire de l’écosystème d’Apple attendue sur Mac, iPhone et iPad dès 2026.