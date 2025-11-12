Apple a levé le voile sur les jeux qui vont rejoindre Apple Arcade pendant le mois de décembre. On retrouve six titres cette fois-ci, soit deux de plus que pour novembre.

Les jeux d’Apple Arcade en décembre 2025

Le premier jeu est Bob l’éponge : Pâté de crabe 2. Lorsque le poste de friture du Crabe Croustillant disparaît mystérieusement, Bob l’éponge plonge dans l’action pour sauver la situation. Mais il n’est pas seul car les inventions de Plankton ont également disparu et l’improbable duo va devoir tout mettre en œuvre pour découvrir la vérité derrière une conspiration de duplication de pâtés.

Le deuxième jeu est Glassbreakers. Dirigez votre équipe, protégez le Verre coûte que coûte et dominez le champ de bataille lors d’un conflit en temps réel où des champions se livrent une lutte sans merci.

En troisième titre, Apple Arcade proposera PowerWash Simulator. Rincez tous vos soucis au doux son de l’eau sous haute pression. Allumez votre nettoyeur haute pression et éliminez la moindre trace de saleté et de crasse. Goûtez au plaisir simple que procure le nettoyage à haute pression.

Vient le quatrième titre, à savoir Cult of the Lamb. Vous incarnez un agneau possédé sauvé de l’abattage par un sinistre étranger qui doit repayer sa dette en créant un groupe d’adorateurs de ce dernier. Lancez votre propre secte dans un lieu peuplé de faux prophètes, aventurez-vous dans des régions mystérieuses et diversifiées pour bâtir dans la forêt une communauté d’adeptes fidèles et prêchez la bonne Parole afin de devenir la seule et unique secte.

Le cinquième jeu est Subway Surfers+. Découvrez tout ce qui a fait de Subway Surfers un phénomène mondial, désormais dans un tout nouveau format sans publicité, avec de nouvelles façons de revivre, de collectionner et de progresser dans le jeu.

Enfin, le sixième jeu est NARUTO : Ultimate Ninja STORM+. Ce jeu de combat en 3D se déroule dans l’univers de Naturo.

Apple Arcade coûte 9,99 €/mois, avec le premier mois qui est offert.