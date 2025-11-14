Les ventes d’iPhone en Chine ont bondi de 22 % sur un an durant le premier mois suivant le lancement des iPhone 17. Ce succès, rapporté par le cabinet d’analyse Counterpoint, survient alors même que le marché global des smartphones chinois s’affaiblit.

Les iPhone 17 donnent un coup de boost

La nouvelle gamme a été le principal moteur des ventes d’Apple après sa sortie le 19 septembre. Les iPhone 17 ont en effet représenté près de 80 % des exemplaires vendus auprès des consommateurs chinois durant cette période stratégique.

Cette croissance marque un net revirement par rapport à l’année précédente. En septembre 2024, le lancement des iPhone 16 s’était soldé par une baisse des ventes de 5 % sur la même période, signe d’un accueil alors plus mitigé.

Le succès d’Apple est d’autant plus remarquable que le marché chinois des smartphones reste fragile. Toujours selon les données de Counterpoint, les ventes du troisième trimestre ont diminué de 2,7 % en glissement annuel en raison d’une demande des consommateurs globalement limitée.

Malgré une concurrence de plus en plus vive de la part de Xiaomi et Huawei, l’enthousiasme pour Apple en Chine ne semble pas faiblir. Le jour du lancement des iPhone 17, des centaines de personnes se sont ainsi rassemblées devant le principal Apple Store à Pékin, confirmant l’attrait continu pour les nouveaux smartphones.