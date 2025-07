Pour la première fois depuis le deuxième trimestre de 2023, les ventes d’iPhone en Chine ont progressé de 8 % sur un an au deuxième trimestre 2025, selon le cabinet Counterpoint Research. Cette reprise intervient alors qu’Apple cherche à consolider sa position sur l’un de ses marchés clés, malgré une concurrence accrue de Huawei et d’autres constructeurs chinois.

Une croissance portée par les iPhone 16 Pro

Counterpoint Research attribue cette hausse aux ventes robustes des iPhone 16 Pro et Pro Max. Une réduction stratégique des prix en mai, juste avant le festival de shopping 618, a permis à Apple de dominer les ventes pendant cette période. Trois variantes d’iPhone se sont hissées dans la première moitié du classement des meilleures ventes, bien que l’événement shopping 618 lui-même a affiché une croissance nulle par rapport à l’année précédente, la plupart des gains ayant eu lieu en mai.

Malgré ce rebond, Apple fait face à une pression croissante de Huawei, qui enregistre la plus forte croissance (+12 %) parmi les grandes marques et ravit la première place sur le marché chinois au deuxième trimestre de 2025. Huawei capitalise sur la fidélité de ses utilisateurs, qui remplacent leurs anciens smartphones par de nouveaux modèles. Cette dynamique a été particulièrement visible pendant les périodes promotionnelles, où Huawei a renforcé sa position.

La reprise des ventes d’iPhone en Chine est donc une bonne nouvelle pour Apple, surtout que c’était plus compliqué en début d’année. La stratégie de baisse des prix et le succès des modèles haut de gamme montrent la capacité d’Apple à s’adapter à un marché compétitif. Cependant, la montée en puissance de Huawei, soutenue par un fort patriotisme économique et des innovations locales, oblige Apple à redoubler d’efforts pour maintenir son attractivité, notamment via des promotions ciblées et des améliorations produits.