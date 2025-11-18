Fondée et alimentée par Laurene Powell Jobs, Jony Ive, Tim Cook et bien d’autres personnalités du monde de la tech, l’archive en ligne Steve Jobs Archive regroupe un maximum de médias et d’interviews de Steve Jobs, le regretté co-fondateur et CEO d’Apple. SJA regroupe de nombreux documents inédits, et vient d’accueillir une nouvelle perle rare, soit une interview de Steve Jobs datant de 1996 et qui n’avait pas encore été diffusée ! Un immanquable donc pour tous ceux qui s’intéressent aux hommes (et aux femmes) qui ont fait l’histoire d’Apple, et dans le cas de Steve Jobs, à ceux qui ont tracé aussi d’autres voies, comme celles de NeXT ou de Pixar.

Voilà comment Steve Jobs Archive présente cette séquence inédite : « Dans ces images, Steve révèle la stratégie à long terme derrière le succès apparemment fulgurant de Pixar. Avec une clarté frappante, il explique comment son modèle économique donne aux artistes et aux ingénieurs une participation dans leurs créations, et il revient sur ce que la sagesse durement acquise de Disney lui a appris à propos de la concentration et de la discipline. Il parle aussi du défi de diriger une équipe si talentueuse qu’elle renverse la hiérarchie habituelle, des incitations qui poussent les gens à rester dans l’entreprise, et du but plus profond qui les unit tous : raconter des histoires qui durent et apporter quelque chose de valeur et de durable à la culture. »

L’interview est datée du 22 novembre 1996, soit un an jour pour jour après la sortie en salles de Toy Story, un métrage tout en 3D qui a littéralement révolutionné le secteur de film d’animation.