Apple propose une mise à jour du firmware pour plusieurs accessoires : le Magic Trackpad 2, le Magic Trackpad USB-C, le Magic Keyboard avec Touch ID, le Magic Keyboard avec Touch ID et le pavé numérique, et le chargeur USB-C 140 W. Ce n’est pas tous les jours que le constructeur propose une mise à jour logicielle pour ses accessoires. La précédente pour le Magic Keyboard avait été en janvier 2024.

Une mise à jour logicielle pour les accessoires Apple

Vient la grande question : quelles sont les nouveautés apportées par la mise à jour ? La réponse va décevoir : on ne sait pas. Apple ne communique pas sur le sujet, il est donc difficile d’apporter une réponse précise. Il aurait été intéressant d’avoir une liste des changements comme pour les mises à jour d’iOS ou de macOS, mais ce n’est pas le cas.

Dans le détail :

Le Magic Trackpad 2 passe du firmware 3.1.1 à la version 3.1.8

Le Magic Trackpad USB-C passe du firmware 3.1.1 à la version 3.1.9

Le Magic Keyboard avec Touch ID passe du firmware 3.1.4 à la version 3.1.9

Le Magic Keyboard avec Touch ID et pavé numérique passe du firmware 3.1.4 à la version 3.1.9

Le chargeur USB-C 140 W passe du firmware 1.4.73 à la version 1.4.84

Comment mettre à jour vos accessoires ? Vous n’avez rien à faire de particulier, le processus s’enclenche automatiquement en tâche de fond, tant qu’ils sont reliés à un produit iOS, macOS, tvOS ou visionOS.