Apple est de nouveau prise la main dans le pot de confiture à ne pas respecter ses engagements environnementaux. L’Environmental Protection Agency (EPA) a en effet confirmé avoir conclu un accord avec l’entreprise après plusieurs constats de non-conformité dans la gestion des déchets dangereux au sein d’une installation dédiée aux semi-conducteurs à Santa Clara, en Californie. Le groupe de Cupertino s’acquitte ainsi d’une amende de 261 283 dollars et s’engage à revoir ses procédures internes.

De multiples manquements relevés

Selon l’EPA, les inspections menées en 2023 et début 2024 ont mis en évidence des défaillances dans le traitement et le suivi des déchets dangereux. Parmi les violations identifiées figuraient l’absence de caractérisation correcte des déchets, le non-respect des règles de stockage au-delà de 90 jours, ainsi qu’un défaut de contrôle des émissions d’air issues d’un vaste réservoir de solvants. Les inspecteurs ont également pointé des contenants mal étiquetés, des dates manquantes et un suivi quotidien insuffisant des équipements.



Ci-dessus, l’usine de semi-conducteurs d’Apple qui a reçu la visite des inspecteurs de l’EPA

Des mesures correctives mises en place

Apple affirme avoir corrigé l’ensemble des points relevés, notamment en installant de nouveaux dispositifs destinés à réduire les émissions provenant du réservoir de solvants, et en renforçant ses protocoles de gestion. Pour l’EPA, ces ajustements étaient indispensables. « Les réglementations sur les déchets dangereux sont des garde-fous essentiels pour les travailleurs, les communautés et l’environnement », a rappelé Amy Miller, directrice régionale de l’agence. « L’action menée par l’EPA protégera la santé publique à Santa Clara. »

Un signalement interne à l’origine de l’enquête

L’affaire trouve son origine dans un avertissement transmis à l’EPA par une ancienne employée, Ashley Gjovik, qui avait déjà dénoncé en 2024 l’existence de pratiques dangereuses près de son logement. Gjovik affirme avoir été exposée à des produits chimiques dès 2020, avant de découvrir que « des déchets toxiques étaient rejetés par l’usine de semi-conducteurs voisine ». Le rapport publié par l’agence mentionne jusqu’à 19 violations potentielles, dont la gestion inadéquate d’un réservoir de solvants de 1 700 gallons.

Si l’amende reste modeste au regard des finances d’Apple, l’affaire illustre une nouvelle fois la pression croissante exercée sur l’industrie tech en matière de transparence environnementale. Et pour Apple, ce type de manquement est d’autant plus problématique que la firme de Cupertino se targue de faire les choses « bien » en matière d’environnement et de respect des normes de sécurité.