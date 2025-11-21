Apple a déjà obtenu les droits de diffusion pour la F1 en streaming, mais cela concerne uniquement les États-Unis… pour l’instant du moins. Un accord pour la Formule 1 dans le monde est maintenant suggéré, bien que rien ne soit signé dans l’immédiat.

Apple, nouveau diffuseur de F1 dans le monde ?

Derek Chang, le patron de Liberty Media (propriétaire de Formula One Group qui gère la diffusion de la F1), a accordé une interview à CNBC pour parler de son accord avec Apple. Il a déclaré :

Parallèlement à F1 le film, nous avons fini par conclure un accord avec Apple concernant les droits médiatiques aux États-Unis. Aujourd’hui, nous considérons que le paysage médiatique dans son ensemble, et nous parlons ici en matière d’audience, a changé au fil du temps grâce aux possibilités offertes par la technologie. Aujourd’hui, il ne s’agit plus seulement de ce qui se passe pendant une heure et demie de diffusion lors d’une course le dimanche, mais d’être en quelque sorte toujours présent, toujours actif. Je pense qu’Apple, grâce à ses capacités technologiques, va vraiment améliorer le produit et donc le contenu, ainsi que l’expérience globale, ce qui, selon moi, continuera à promouvoir la marque et à faire connaître ce sport.

Autant dire que le dirigeant est satisfait de voir la F1 faire ses débuts en streaming sur Apple TV. Mais qu’en est-il d’un accord mondial ? Voici ce que répond le dirigeant :

Je pense qu’Apple sera très actif. Nous sommes en pourparlers avec eux sur plusieurs fronts. Il est encore trop tôt pour se prononcer, mais nous considérons qu’il s’agit d’un partenariat très solide qui pourrait se reproduire ailleurs. Mais pour l’instant, rien n’est encore définitif.

Canal+ détient les droits en France jusqu’en 2029

Il faut savoir que plusieurs accords existent à ce jour selon les pays. En France, c’est Canal+ qui est le diffuseur officiel, et ce jusqu’en 2029. Cela signifie qu’une potentielle diffusion de la F1 en streaming sur Apple TV atteindrait quelques années. Et encore, il n’y a rien de concret. On peut se douter que Canal+ va vouloir continuer au-delà de 2029. Après tout, le contrat a été prolongé plusieurs fois depuis 2013 par la chaîne française.

En revanche, il n’est pas impossible qu’Apple TV devienne le diffuseur dans d’autres pays, en plus des États-Unis.