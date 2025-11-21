Utiliser les AirPods d’Apple avec un smartphone Android est possible, mais il faut se contenter du strict minimum. Le son fonctionne mais toute la magie logicielle reste exclusive à iOS. Cette époque est révolue grâce à LibrePods. Cette application gratuite, développée par Kavish Devar, réussit l’exploit de faire sauter les verrous propriétaires d’Apple.

Les fonctions des AirPods sur Android

Le génie de LibrePods réside dans sa capacité à leurrer le matériel. Grâce à une ingénierie inverse minutieuse des protocoles exclusifs d’Apple, l’application fait passer le smartphone Android pour un iPhone ou un iPad. Résultat : les écouteurs « libèrent » les informations d’état et les fonctionnalités avancées qu’ils gardent d’habitude.

Voici la liste des fonctionnalités désormais accessibles sur Android grâce à LibrePods :

Modes de contrôle du bruit : basculez entre les modes Réduction de bruit et Transparence directement depuis l’interface, sans toucher aux écouteurs.

basculez entre les modes Réduction de bruit et Transparence directement depuis l’interface, sans toucher aux écouteurs. Détection d’oreille : la musique se met en pause automatiquement quand vous retirez un écouteur et le son bascule sur le haut-parleur du téléphone.

la musique se met en pause automatiquement quand vous retirez un écouteur et le son bascule sur le haut-parleur du téléphone. Gestes de la tête : acceptez un appel d’un simple hochement de tête, sans devoir utiliser les mains.

acceptez un appel d’un simple hochement de tête, sans devoir utiliser les mains. Détection de conversation : le volume baisse automatiquement dès que vous commencez à parler ou que quelqu’un vous parle.

le volume baisse automatiquement dès que vous commencez à parler ou que quelqu’un vous parle. État de la batterie : affichage précis du pourcentage de charge, loin des estimations approximatives habituelles.

affichage précis du pourcentage de charge, loin des estimations approximatives habituelles. Fonctionnalités d’accessibilité : support de l’aide auditive et personnalisation précise du mode Transparence.

support de l’aide auditive et personnalisation précise du mode Transparence. Connectivité multipoint : connexion simultanée jusqu’à deux appareils.

connexion simultanée jusqu’à deux appareils. Personnalisation : renommez vos AirPods et configurez les actions d’appui long.

L’installation nécessite de rooter son smartphone

Si la promesse est belle, l’accès se mérite. En raison d’un bug au niveau du Bluetooth d’Android, LibrePods exige pour le moment un appareil rooté avec le framework Xposed installé. Le root est (plus ou moins) similaire au processus du jailbreak sur iPhone. Une contrainte lourde pour le grand public, mais qui connaît une exception : les possesseurs de smartphones OnePlus ou Oppo tournant avec la surcouche ColorOS ou OxygenOS 16 peuvent utiliser l’application sans root. Certaines options, comme le réglage du mode Transparence, restent cependant verrouillées sur ces appareils.

L’outil est compatible avec l’ensemble de la gamme, des AirPods Max aux récents AirPods Pro 3 (à l’exception du monitoring cardiaque), et étend même sa compatibilité aux PC sous Linux.

LibrePods est disponible gratuitement au téléchargement sur GitHub.