Plusieurs années séparent l’iPhone 12 Pro Max à l’iPhone 17 Pro Max, mais qu’en est-il des différences au niveau des performances ? La chaîne YouTube PhoneBuff a justement comparé les modèles Pro Max des iPhone 12, 13, 14, 15, 16 et 17.

L’iPhone 17 Pro Max est loin devant pour un test

Le premier test consiste à prendre des photos dans plusieurs configurations puis à ouvrir une application à la fois. Il se trouve que les six iPhone sont plus que similaires au niveau des performances. Même l’iPhone 12 Pro Max est très proche de l’iPhone 17 Pro Max.

Le second test implique d’ouvrir toutes les applications. Il faut attendre qu’une application soit complètement chargée pour passer à la suivante. Vient ensuite l’ouverture des mêmes applications pour voir si elles sont toujours en tâche de fond grâce à la RAM ou s’il faut de nouveau les charger.

Voici le temps pour chaque iPhone :

iPhone 12 Pro Max : 6 minutes et 53 secondes

iPhone 13 Pro Max : 6 minutes et 20 secondes

iPhone 14 Pro Max : 6 minutes et 27 secondes

iPhone 15 Pro Max : 6 minutes et 18 secondes

iPhone 16 Pro Max : 6 minutes et 22 secondes

iPhone 17 Pro Max : 4 minutes et 40 secondes

Comme nous pouvons le voir, l’iPhone 17 Pro Max est très loin devant ici. Cette avance s’explique essentiellement par l’usage de l’application Pixelmator (qui appartient à Apple depuis son rachat). Le smartphone a été beaucoup plus rapide que les autres pour supprimer un objet et retirer le bruit d’une photo. En outre, l’iPhone 13 Pro Max jusqu’à l’iPhone 16 Pro Max sont plus que similaires au niveau des performances.