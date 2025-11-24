Valve vient de déployer une mise à jour majeure de son client Steam sur Mac qui s’exécute désormais nativement sur les puces Apple Silicon. Cette optimisation met fin à des années d’émulation via Rosetta 2 d’Apple et promet une expérience utilisateur améliorée.

Enfin Steam nativement sur les Mac Apple Silicon

L’arrivée d’une version native pour les processeurs Apple Silicon (M1, M2, M3, M4, M5 et ceux qui arriveront plus tard) change la donne. Jusqu’à présent, le client Steam sur Mac s’appuyait sur la couche de traduction Rosetta 2 pour fonctionner sur les Mac récents d’Apple. Ce processus, bien qu’efficace, entraînait une surcharge inutile du processeur et une consommation énergétique.

Désormais, l’application communique directement avec le matériel. Les joueurs constateront une meilleure fluidité lors de la navigation dans la bibliothèque ou le magasin. Les temps de chargement se réduisent, tandis que les micro ralentissements, qui peuvent apparaitre lors du défilement des pages riches en médias, devraient maintenant être de l’histoire ancienne.

Cette transition vers l’architecture Arm permet également une meilleure gestion thermique. En éliminant la couche d’émulation, le processeur des Mac sollicite moins ses cœurs pour des tâches simples. La machine chauffera moins et préservera son autonomie lors des sessions de simple navigation ou de téléchargement en arrière-plan.

Rien ne change pour les jeux

Pour rappel, Valve avait proposé une première bêta de Steam pour les Mac Apple Silicon en juin. Nous avons maintenant le droit à la version stable pour tout le monde sur macOS. Les notes de mises à jour ne mentionnent pas ce changement notable, ce qui est surprenant.

Il est important de préciser que cette mise à jour pour Apple Silicon concerne uniquement le client Steam. Les jeux eux-mêmes dépendent toujours de leur propre code (très souvent pour les Mac Intel).

Steam est disponible au téléchargement sur le site de Valve.