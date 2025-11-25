Apple vient de dévoiler une nouvelle publicité qui s’inscrit dans la lignée de sa campagne « Made on iPad », en mettant au premier plan le travail d’artistes ayant conçu des masques de gardiens de la NHL directement sur iPad Pro. Plutôt que de s’attarder sur les performances techniques du modèle équipé de la puce M5 – sorti en octobre 2025 – la firme de Cupertino préfère montrer ce que ses outils créatifs permettent réellement de produire.

Dans ce spot, Apple dévoile la collaboration entre des gardiens de NHL et des designers professionnels. L’iPad Pro devient ici la toile numérique sur laquelle naissent croquis, textures, couleurs et modèles 3D, le tout grâce l’Apple Pencil Pro.

Des collaborations créatives mises en avant

Cette collab créative met en avant les masques d’Anthony Stolarz et de Sam Montembeault imaginés par le designer Jordon Bourgeault, mais également les créations réalisées par Travis Michael pour Thatcher Demko et Dustin Wolf, ainsi que les masques d’Adin Hill et Logan Thompson signés Dave Fried.

La vidéo montre les échanges de messages entre les joueurs et artistes, puis dévoile l’évolution des projets : des premiers dessins d’animaux esquissés à plat, jusqu’aux modèles tridimensionnels finalisés. Une manière claire de montrer que « l’iPad permet de transformer une idée en œuvre finie avec une fluidité remarquable ».

Un rappel de la stratégie créative d’Apple

La campagne fait écho à d’autres initiatives du même type. Apple avait déjà publié en 2024 une vidéo similaire consacrée aux masques de gardiens, et en 2021, la marque avait mis en avant la réalisation du clip “brutal” d’Olivia Rodrigo, conçu en partie sur iPad. Une manière d’ancrer durablement la tablette comme un outil professionnel à part entière, bien au-delà d’un simple appareil de consommation de contenus.