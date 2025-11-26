Planète Préhistorique : l’Ère Glaciaire, la docu-fiction naturaliste produite en collaboration avec la BBC Natural History Unit et composée de cinq épisodes, démarre ce mercredi 26 novembre sur la plateforme Apple TV. Cette nouvelle saison plonge les téléspectateurs au cœur du Pleistocène, une période glacée durant laquelle une « mégafaune » règne sans partage sur des paysages gelés et changeants.

Une narration prestigieuse et un visuel spectaculaire

La série est une nouvelle fois narrée par Tom Hiddleston, lauréat des Golden Globes et des Olivier Awards, dont la voix convient parfaitement à cette odyssée animalière. Quant à la BO, cette dernière est signée Hans Zimmer, Anže Rozman et Kara Talve, membres de Bleeding Fingers Music.

Mais c’est évidemment le visuel de la série (réalisés par le studio Framestore) qui remporte tous les suffrages. Tous les animaux montrés à l’écran sont ainsi d’un réalisme stupéfiant : les mammouths laineux, les tigres à dents de sabre ou bien encore les rhinocéros laineux, ont tous été recréés avec une minutie sans égal à partir des dernières découvertes scientifiques. Ce soucis du détail vaut aussi pour les environnements : toundras, steppes, déserts de pergélisol, zones en cours de dégla­cement, Planète Préhistorique nous offre un tour d’horizon de notre planète Terre telle qu’elle était il y a près de 2 millions d’années.

Les producteurs exécutifs Jon Favreau et Mike Gunton, déjà à l’origine des saisons précédentes de Planète Préhistorique, semblent décidément avoir trouvé le bon filon. Au vu de la qualité des précédentes saisons, on ne s’en plaindra pas…