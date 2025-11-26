La très jolie série d’animation Wondla est de retour sur Apple TV. Toujours réalisée et coproduite par Skydance Animation (et basée sur les romans à succès livres à succès La recherche de WondLa), cette troisième et ultime saison en 6 épisodes s’annonce d’une qualité au moins égale aux deux précédentes saisons, avec toujours ce style graphique « à la Pixar ». Après tout, il ne faut pas oublier le directeur artistique de Skydance Animation n’est autre que John Lasseter, à qui l’on doit le chef d’œuvre Toy Story et qui officiait déjà en tant que directeur artistique chez Pixar.

Un final épique

Le pitch de cette troisième saison : « Dans l’épique saison finale de « WondLa », la guerre éclate entre les humains et les extraterrestres. Alors que le destin d’Orbona est en jeu, Éva doit se lancer dans la mission la plus dangereuse qu’elle ait endossée : récupérer le Cœur de la Forêt qui a été volé. En chemin, elle réunit de vieux amis et des alliés improbables pour un dernier combat. Mais pour sauver Orbona, Éva doit faire plus que retrouver le Cœur, elle doit rassembler deux mondes divisés et prouver la vérité ultime : « Il n’y a pas de « eux ». Il n’y a qu’un nous » »

Les 6 épisodes de la saison 3 de Wondla sont immédiatement disponibles sur Apple TV.