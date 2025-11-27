Apple lance officiellement les festivités de fin d’année et de Noël avec une nouvelle publicité qui a la particularité d’avoir été tournée avec un iPhone 17 Pro. Intitulé A Critter Carol, cette pub de plus de deux minutes mise sur l’émerveillement et la prouesse pour promouvoir le nouveau smartphone d’Apple.

La pub d’Apple pour les fêtes de fin d’année

Au-delà du conte de Noël, cette publicité constitue une démonstration. L’intégralité du spot a été capturée avec l’iPhone 17 Pro sous la direction du cinéaste australien Mark Molloy. Connu pour ses précédentes collaborations avec la marque et pour son travail sur le film Le Flic de Beverly Hills : Axel F pour Netflix, le réalisateur a orchestré ce tournage sur un plateau à Prague.

L’authenticité est au cœur de la démarche créative de l’agence TBWA\Media Arts Lab. Plutôt que de tout miser sur les effets numériques, la production a fait appel à neuf marionnettes d’animaux fabriquées à la main. Raton laveur, ours, rat, hibou, cerf, écureuil, lapin et taupe prennent vie devant l’objectif du téléphone.

Le scénario débute par la maladresse d’un randonneur qui égare son iPhone 17 Pro dans une forêt enneigée. L’iPhone devient alors le jouet d’une troupe de créatures forestières qui se filment en train d’interpréter Friends, un titre du duo néo-zélandais Flight of the Conchords.

La narration met également en avant l’écosystème de la marque : c’est grâce à l’application Localiser sur son Apple Watch que le propriétaire retrouve son téléphone. Il découvre alors l’iPhone reposant au centre d’un cœur formé de brindilles. En visionnant la vidéo laissée par les animaux, il jette un regard stupéfait vers les bois, tandis que la taupe s’exclame hors champ : « J’espère qu’ils aiment ça ! ».

Avec son slogan « L’amitié est un cadeau », cette campagne mondiale sera diffusée sur tous les canaux, de la télévision aux réseaux sociaux pour les fêtes de fin d’année.

En complément, Apple propose un aperçu des coulisses avec une autre vidéo.